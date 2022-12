Ngành Y tế sẵn sàng phục vụ Festival Hoa Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 12/12, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo khẩn Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Nhi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương cử tổ cấp cứu ngoại viện phục vụ chương trình Fesstival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Theo đó, để đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức chương trình Fesstival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nêu trên cử các tổ cấp cứu ngoại viện (mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng mặc trang phục y tế cùng với 1 xe cứu thương được trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu gồm: thuốc, bình oxy, dụng cụ sơ cấp cứu…) phục vụ tổ chức chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Thời gian: từ 6 giờ đến 23 giờ, từ ngày 12/12/2022 đến ngày 19/12/2022, địa điểm tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Trước đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 của ngành Y tế. Mục tiêu đảm bảo công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh, kịp thời kiểm soát ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Đảm bảo công tác cấp cứu và khám, chữa bệnh, xử trí kịp thời các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Công tác phòng chống dịch bệnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

Công tác an toàn thực phẩm (ATTP) do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP trước và trong suốt thời gian tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Phối hợp các đơn vị thuộc các sở, ngành liên quan tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP và tiến hành kiểm tra trước khi diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm, tổ chức lấy mẫu và lưu mẫu theo quy định. Đặc biệt tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP tại các nhà hàng, khách sạn là những nơi sẽ phục vụ ăn, nghỉ cho các đoàn khách về dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022; các nhà hàng dọc các quốc lộ (theo phân cấp quản lý) thuộc địa bàn tỉnh phục vụ ăn nghỉ cho khách du lịch đến Đà Lạt trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn.

Công tác phục vụ y tế các hoạt động, sự kiện trong lễ hội giao cho các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện và thành phố lập kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, thuốc tại phòng cấp cứu, tại các khoa điều trị; đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nằm dọc trên quốc lộ; thành lập, củng cố, kiện toàn các Tổ cấp cứu ngoại viện để phục vụ y tế theo sự phân công của Sở Y tế, tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu tai nạn, thương tích xảy ra trên địa bàn quản lý.

AN NHIÊN