Trong số 22 đề tài được giải “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 4 vừa trao tại Hà Nội, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vinh dự góp mặt 2 đề tài gồm: “Đánh giá hiệu quả của việc lọc máu thay huyết tương ở bệnh nhân bị COVID-19 nặng, nguy kịch và xây dựng quy trình lọc máu thay huyết tương nhằm cải thiện hiệu quả điều trị và làm giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh” (Giải C) và “Khẩu trang giấy kháng khuẩn nhiều lớp” (Giải Khuyến khích).

GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ nhận 2 giải thưởng của Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 4

Đề tài “Khẩu trang giấy kháng khuẩn nhiều lớp” của tác giả Dương Quý Sỹ và nhóm thực hiện là giảng viên và cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã phục vụ cộng đồng trong đại dịch COVID-19, nhất là giai đoạn khan hiếm khẩu trang và bảo vệ môi trường trong tương lai. Khẩu trang giấy kháng khuẩn nhiều lớp có tẩm nhuộm than hoạt tính và tinh dầu lá húng chanh, sản phẩm do Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất đã được đăng ký Sở hữu trí tuệ Phát minh - Sáng chế khẩu trang giấy lọc 7 lớp bảo vệ sức khỏe và thân thiện môi trường. Phục vụ cộng đồng từ tháng 3/2020 - 3/2021 nhà trường đã sản xuất, trao tặng gần 100.000 khẩu trang giấy cho các đơn vị y tế và các đơn vị sự nghiệp cả nước; trong đó có lắp đặt ATM khẩu trang phục vụ miễn phí cho cộng đồng tại TP Đà Lạt.

Đề tài “Đánh giá hiệu quả của việc lọc máu thay huyết tương ở bệnh nhân bị COVID-19 nặng và nguy kịch và xây dựng quy trình lọc máu thay huyết tương nhằm cải thiện hiệu quả điều trị và làm giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh” cũng ra đời trong bối cảnh của đại dịch COVID -19. Đó là vào tháng 7/2021, đoàn tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng do GS Dương Quý Sỹ làm trưởng đoàn hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Sau thời gian phục vụ, GS Sỹ tiếp tục ở lại hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Phú Chánh (Bình Dương) từ tháng 9 - 11/2021. Tính cấp thiết và hiệu quả mang lại của đề tài lọc máu thay huyết tương giúp cải thiện tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 nặng, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ đông máu cao, giảm được tai biến và biến chứng xuất huyết do dùng thuốc chống đông và tiêu sợi huyết, rút ngắn thời gian điều trị và phục hồi sức khỏe sớm cho người bệnh bị COVID-19 nặng và nguy kịch. Lọc máu thay huyết tương giúp giảm tỷ lệ tử vong do vừa có thể loại bỏ các cytokine gây viêm ở bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch, vừa loại bỏ các sản phẩm thoái hóa của fibrin gây ra các cục máu đông và giúp làm giảm nguy cơ thuyên tắc mạch máu ở phổi, tim, thận, não và các cơ quan khác, làm giảm nguy cơ tử vong cho người bệnh. Nhờ áp dụng phương pháp lọc máu thay huyết tương đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch; trong đó, có các bệnh nhân là sản phụ, thai nhi và bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp (bị viêm tủy cắt ngang kèm suy nút xoang viêm phổi do SARS-CoV-2 nguy kịch)... GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ cho biết: “Sáng kiến này cũng là đề tài nghiên cứu về khoa học - kỹ thuật chuyên ngành Y tế rất có ý nghĩa trong việc cứu chữa được nhiều người bệnh nặng, nguy kịch. Đề tài đã được phát triển theo hướng đó là một nhiệm vụ khoa học - công nghệ và nhân rộng cho các hệ thống y tế trong cả nước”.

“Sáng kiến vì cộng đồng” trao giải lần đầu tiên vào năm 2016 và tổ chức hai năm một lần. Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 4 được phát động từ tháng 12/2020, do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Chương trình được thực hiện nhằm thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV được khởi động từ tháng 12/2020 có gần 400 hồ sơ sáng kiến gửi về Ban Tổ chức. Qua hai vòng thẩm định, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 22 hồ sơ sáng kiến để tiến hành biểu dương gồm: 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích. Các sáng kiến đều xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, đa dạng về các lĩnh vực như giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội... 100% các sáng kiến đoạt giải đều là những sáng kiến đang được ứng dụng thử nghiệm bước đầu cho những kết quả khả quan hoặc đã được đưa vào ứng dụng vận hành hiệu quả trong thực tiễn. Trong đó, có những sáng kiến đã góp phần tạo ra những bước chuyển mang tính đột phá vừa làm lợi cho tổ chức tập thể vừa giúp giải quyết vấn đề cấp thiết của xã hội, đồng thời góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, kiến tạo lối sống xanh vì môi trường trong cộng đồng. Mỗi sáng kiến là một công trình tâm huyết cùng nỗ lực đóng góp ngày một hiệu quả hơn, thiết thực hơn vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội chung của đất nước. Với mong muốn duy trì một sân chơi bổ ích, lan toả giá trị sáng tạo, Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 5 đã được phát động kéo dài đến hết quý IV năm 2023.

AN NHIÊN