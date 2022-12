Phát huy thương hiệu thành phố Festival Hoa và phong cách người Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 23/12, trong chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022, UBND TP Đà Lạt đã phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội thảo khoa học Phát huy thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; Tiến sỹ Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cùng trên 160 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các phòng, ban và UBND các phường, xã TP Đà Lạt; đại diện các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; các nhân sỹ trí thức cùng đông đảo người dân, tiểu thương buôn bán tại Đà Lạt.

Hội thảo tập trung vào 2 phần, phần thứ nhất “Phát huy thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt” và phần thứ 2 “Phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.

Trong phần thứ nhất, Hội thảo thảo luận về các đề xuất những gợi ý mang tính giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn nhằm phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa”; trong đó, tập trung vào một số nội dung liên quan đến việc xây dựng thương hiệu của Đà Lạt, về du lịch thông minh và những cách tiếp cận; xu hướng du lịch hiện nay gắn với thương hiệu thành phố Festival Hoa; các ý tưởng và định hướng giải pháp nhằm phát triển thương hiệu này.

Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát biểu tại Hội thảo

Trong phần thứ 2, Hội thảo tập trung vào một số nội dung liên quan đến việc bảo tồn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” trong xu hướng hội nhập hiện nay; vấn đề duy trì bản sắc địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa; các bài học kinh nghiệm, các giải pháp trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo đã nhận được tổng cộng 44 bài báo khoa học và tham luận liên quan đến hai chủ đề nêu trên; trong đó, có 30 bài của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Đà Lạt và 14 bài của các tác giả trong tỉnh và trong nước. Ban Tổ chức đã tiến hành thẩm định chuyên môn có phản biện để chọn 30 bài báo và 3 tham luận để đưa vào tập Kỷ yếu khoa học của Hội thảo, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Tài chính.

Do khuôn khổ thời gian có hạn nên Ban tổ chức Hội thảo đã chọn ra 4 bài in trong Kỷ yếu khoa học để báo cáo trực tiếp tại Hội thảo; trong đó, chủ đề “Phát huy giá trị thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt” có 2 báo cáo gồm “Từ mô hình giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng đến giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu thành phố Festival hoa Đà Lạt” do Tiến sỹ Trương Thị Ngọc Thuyên – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt trình bày và báo cáo “Đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường để quảng bá thương hiệu điểm đến thành phố Festival hoa Đà Lạt” do Tiến sỹ Nguyễn Thị Lương - Phó Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đà Lạt - đại diện cho nhóm tác giả trình bày.

Một đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Với chủ đề Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” cũng có 2 báo cáo gồm “Sự tham gia của người dân trong việc giữ gìn phong cách người Đà Lạt” do Tiến sỹ Vũ Thị Thùy Dung - Trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Đà Lạt, đại diện cho nhóm tác giả trình bày. Báo cáo thứ 2 trong chủ đề này là Bài học kinh nghiệm về sự phối hợp giữa các bên liên quan từ vận dụng mô hình bán hàng theo phong cách “Hiền hòa –Thanh lịch – Mến khách” tại Chợ Đà Lạt do ông Trương Văn Thu – Phó Trưởng Ban Quản lý Chợ Đà Lạt – đại diện cho nhóm tác giả trình bày.

Hội thảo cũng lắng nghe trên 20 ý kiến thảo luận, chia sẻ, góp ý, trao đổi của các đại biểu tham dự về 2 nội dung trên.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Ban tổ chức đã ghi nhận rằng Festival Hoa Đà Lạt là một thương hiệu chỉ có ở Đà Lạt với tầm vóc và qui mô mang tính quốc gia và quốc tế, được mọi người trong nước kỳ vọng và chờ đợi sau mỗi 2 năm. Tuy nhiên, cần phải được xây dựng thành chiến lược phát triển dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh do Đà Lạt đang tiến hành hiện nay.

Còn giá trị văn hóa con người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” cũng là một sản phẩm được kết tinh từ lịch sử phát triển độc đáo của thành phố. Để phát huy cao nhất các giá trị đang có, Hội thảo khuyến cáo thành phố, các nhà khoa học cùng người dân cần gắn kết với nhau cho một mục tiêu chung nhằm phát triển Đà Lạt một cách hài hòa, bền vững mang bản sắc văn hóa rất riêng biệt của thành phố Festival Hoa.

VIẾT TRỌNG