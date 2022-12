Tối nay (10/12) diễn ra đêm hội ''Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ''

(LĐ online) - Đến sáng 10/12, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút tối cùng ngày tại quảng trường 28 Tháng 3 (TP Bảo Lộc). Đây là một trong những chương trình chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Trung tâm TP Bảo Lộc khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ cờ, hoa sẵn sàng cho đêm hội “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 10/12

Khu vực quảng trường 28 Tháng 3 rộng lớn, sân khấu hoành tráng, rực rỡ cùng không gian trang trí tràn ngập cờ, hoa đã sẵn sàng cho giờ “lên đèn” diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân địa phương và du khách.

Không gian rực rỡ cờ, cờ hoa tại quảng trường 28 Tháng 3, nơi diễn ra đêm nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ”

Trước giờ G của đêm hội “Hương trà, sắc tơ”, phố phường Bảo Lộc được khoác lên mình “chiếc áo mới” rực rỡ cờ, hoa tạo không khí ấm áp, vui tươi, phấn khởi và tràn đầy sức sống của thủ phủ trà - tơ lụa của cả nước. Người dân địa phương từ cũng đang gấp rút thu xếp để cùng nhau hội tụ về quảng trường 28 Tháng 3 thưởng thức, chung vui cùng đêm hội.

Tổng duyệt các tiết mục ca, múa nhạc được biểu diễn tại đêm hội “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ”

Cùng với đó, các lực lượng công an, quân đội, dân quân, dân phòng cũng sẵn sàng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để đêm hội diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bảo Lộc được mệnh danh là “thủ phủ” tơ lụa của cả nước. Ảnh: Võ Đình Quýt

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” sẽ diễn ra với các nội dung gắn với hương đất, tình người; hương trà, sắc tơ và hội nhập, tỏa sáng của thủ phủ trà – tơ lụa Bảo Lộc trong suốt chặng đường hình thành và phát triển. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc.

Người dân Bảo Lộc tự hào với sản phẩm trà B’Lao nổi tiếng

Thông qua chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn TP Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Qua đó, tạo cơ hội để người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu trao đổi, phát triển ngành nghề; đồng thời, quảng bá các hoạt động du lịch, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa địa phương góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người Bảo Lộc; khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cá nhân, tổ chức và du khách trong việc tham gia hưởng ứng và xây dựng TP Bảo Lộc phát triển năng động, sáng tạo.

Quảng trường 28 Tháng 3, nơi diễn ra đêm hội “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 10/12

