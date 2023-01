(LĐ online) - Sáng 3/1, UBND TP Đà Lạt tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm” 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Trong năm 2022, Tp Đà Lạt đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Qua triển khai các biện pháp tuyên truyền, quần chúng đã cung cấp 411 tin báo, giúp cơ quan Công an làm rõ vụ 206 vụ phạm pháp hình sự. Hiện nay TP đà Lạt đã xây dựng được 356 mô hình phòng chống tội phạm; điển hình là mô hình camera an ninh với gần 1.200 mắt camera, có tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Xử lý 168 vụ phạm tội về hình sự, giảm 10 vụ so với năm 2021, tội phạm về kinh tế đã phát hiện và khởi tố 9 vụ, với 9 bị can; phát hiện và bắt 107 vụ, với 212 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trên địa bàn xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 34 người bị thương. So với năm 2021 giảm 2 vụ, tăng 4 người chết, giảm 1 người bị thương. Nhân cũng đã giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với 1 súng quân dụng, 1 súng hơi với 16 viên đạn, 1 bình xịt hợi cay, 1 súng cồn, 22 vũ khí thô sơ các loại...

Từ những kết quả đó, năm 2022, thành phố Đà Lạt có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Trong đó, Bộ Công an đã tặng Bằng khen đối với nhân dân và cán bộ phường 11 và tặng 24 kỷ niệm chương phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 24 cá nhân; nhân dân và cán bộ phường 4 được nhận Cờ thi đua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng; 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân. Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho 70 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

BÌNH AN