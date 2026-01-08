Lâm Đồng hôm nay 1/8 Điểm tin Lâm Đồng ngày 1/8: Hoạt động an sinh xã hội tại xã Tà Đùng, tháo gỡ mã số vùng trồng cho nông sản và các sự kiện thể thao, văn hóa nổi bật.

Bản tin điểm tin Lâm Đồng ngày 1/8/2026 tổng hợp các sự kiện đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong ngày, địa phương ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực về an sinh xã hội, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, kiểm tra cơ sở hạ tầng giáo dục vùng biên cùng nhiều sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật.

Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng

Điểm nhanh

Các mảng tin nổi bật

Chính trị – Xã hội – An sinh

Kinh tế – Nông nghiệp – Hạ tầng

Văn hóa – Thể thao – Môi trường

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)