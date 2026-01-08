Lâm Đồng hôm nay 1/8
Điểm tin Lâm Đồng ngày 1/8: Hoạt động an sinh xã hội tại xã Tà Đùng, tháo gỡ mã số vùng trồng cho nông sản và các sự kiện thể thao, văn hóa nổi bật.
Bản tin điểm tin Lâm Đồng ngày 1/8/2026 tổng hợp các sự kiện đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong ngày, địa phương ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực về an sinh xã hội, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, kiểm tra cơ sở hạ tầng giáo dục vùng biên cùng nhiều sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật.
Điểm nhanh
- An sinh xã hội — Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xã Tà Đùng: Chương trình “Hành động vì cộng đồng” triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
- Nông nghiệp & Xuất khẩu — Gỡ vướng mã số vùng trồng, mở đường xuất khẩu cho nông sản Lâm Đồng: Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP tạo động lực tích cực giúp mở rộng đường xuất khẩu nông sản địa phương.
- Chính trị - Đối ngoại — Lâm Đồng tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đại diện tỉnh tham dự hội nghị định hướng công tác đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Thể thao — Trao 12 bộ huy chương môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần I: Môn thi đấu khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại phường Xuân Hương.
- Giáo dục & Biên giới — Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung kiểm tra các trường nội trú biên giới: Kiểm tra tiến độ thi công trường phổ thông nội trú tại xã Thuận An và xã Quảng Trực.
Các mảng tin nổi bật
Chính trị – Xã hội – An sinh
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhân dịp Kỷ niệm 10 năm tấn phong Giám mục.
- Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xã Tà Đùng với các hoạt động khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các gia đình khó khăn.
- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung thăm hỏi gia đình nạn nhân đuối nước tại xã Quảng Khê, động viên và chia sẻ mất mát cùng thân nhân.
- Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Kinh tế – Nông nghiệp – Hạ tầng
- Gỡ vướng mã số vùng trồng, mở đường xuất khẩu cho nông sản Lâm Đồng, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường quốc tế.
- Ánh sáng trên những cung đường biên giới Lâm Đồng: Lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại xã Quảng Trực, góp phần giữ gìn an ninh vùng biên.
- Đánh thức “hạt ngọc” vùng cao Phan Sơn: Phục tráng giống lúa bản địa theo hướng hữu cơ, mở ra hướng đi phát triển kinh tế cho đồng bào K’ho, Raglai xã Phan Sơn.
Văn hóa – Thể thao – Môi trường
- Trao 12 bộ huy chương môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần I cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.
- Hơn 100 xạ thủ tranh tài tại Giải Bắn súng Cúp Mùa Hạ 2026, sự kiện thể thao nổi bật trong khuôn khổ Sports Festival 2026.
- Lâm Đồng biểu diễn nghệ thuật đường phố tại không gian hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương), tạo không khí sôi nổi hưởng ứng phong trào chạy bộ của Công an tỉnh.
- Phía Đông Lâm Đồng đồng loạt làm sạch môi trường đón Sports Festival 2026, ra quân chỉnh trang cảnh quan đô thị và nông thôn.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 01/08/2026 16:55 — Trao 12 bộ huy chương môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần I
- 01/08/2026 16:47 — Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xã Tà Đùng
- 01/08/2026 16:40 — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
- 01/08/2026 14:56 — Gỡ vướng mã số vùng trồng, mở đường xuất khẩu cho nông sản Lâm Đồng
- 01/08/2026 14:35 — Tuyên giáo Lâm Đồng khơi nguồn đồng thuận, vun đắp khát vọng phát triển
- 01/08/2026 13:06 — Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung thăm hỏi gia đình nạn nhân đuối nước
- 01/08/2026 12:31 — Lâm Đồng tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
- 01/08/2026 09:47 — Lâm Đồng biểu diễn nghệ thuật đường phố hưởng ứng chương trình "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ"
- 01/08/2026 09:40 — Phía Đông Lâm Đồng đồng loạt làm sạch môi trường đón Sports Festival 2026
- 01/08/2026 09:13 —