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    Lâm Đồng hôm nay 1/8

    Văn Khoa01/08/2026 18:13

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 1/8: Hoạt động an sinh xã hội tại xã Tà Đùng, tháo gỡ mã số vùng trồng cho nông sản và các sự kiện thể thao, văn hóa nổi bật.

    Bản tin điểm tin Lâm Đồng ngày 1/8/2026 tổng hợp các sự kiện đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong ngày, địa phương ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực về an sinh xã hội, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, kiểm tra cơ sở hạ tầng giáo dục vùng biên cùng nhiều sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật.

    Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng
    Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng

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          Lâm Đồng hôm nay 1/8
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