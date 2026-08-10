Lâm Đồng hôm nay 10/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 10/08/2026: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương và thực hiện Quốc tang.
Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 10/08/2026 ghi nhận nhiều chỉ đạo quan trọng liên quan đến hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, công tác xã hội cùng các hoạt động đối ngoại, quy hoạch phát triển kinh tế địa phương.
Điểm nhanh
- Giao thông: Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 9: Lãnh đạo tỉnh làm việc với các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ dự án.
- Hàng không: Đường bay trở lại, mở lối cho du lịch Lâm Đồng bứt phá: Sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8.
- Cán bộ: Ông Trần Văn Hiệp được giao quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1: UBND tỉnh công bố quyết định về công tác cán bộ.
- Quản lý đất đai: Khẩn trương khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tổng rà soát tài sản công để đưa vào khai thác hiệu quả.
- Đối ngoại: Lâm Đồng treo cờ rủ, dừng các hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane: Thực hiện nghiêm túc nghi thức Quốc tang theo chỉ đạo.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng & Phát triển
- Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 9: Sáng 10/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn về mặt bằng cho dự án cao tốc trọng điểm.
- Đường bay trở lại, mở lối cho du lịch Lâm Đồng bứt phá: Việc sân bay Liên Khương hoạt động lại từ ngày 19/8 giúp khôi phục nguồn khách du lịch và tăng cường liên kết vùng.
- Khẩn trương khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các đơn vị tổng rà soát quỹ nhà, đất dôi dư.
- Lâm Đồng rà soát hồ sơ đất đai gần 1.000 công trình thủy lợi: Địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các công trình thủy lợi chưa đầy đủ hồ sơ.
- Lâm Đồng hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới: Ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ.
Xã hội – An ninh & Đời sống
- Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận: Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng kiểm tra công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.
- Tìm thấy nhiều bức ảnh khi khai quật mộ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Bình Thuận: Lực lượng chức năng phát hiện thêm ảnh chân dung cùng nhiều di vật của các liệt sĩ chưa xác định danh tính.
- Sạt lở uy hiếp K’Nớ 5, cần giải pháp căn cơ để ổn định dân cư: Khẩn trương triển khai giải pháp xử lý điểm xung yếu tại khu tái định cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 trước nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ.
- Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn để giảm tải đơn thư: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục bất cập ngay từ cấp cơ sở nhằm giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Liên kết sản xuất mở hướng làm giàu cho nông dân trồng sầu riêng ở Đam Rông: Mô hình liên kết sản xuất giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu từ cây sầu riêng.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 10/08/2026 17:03 — Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu