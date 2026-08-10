Lâm Đồng hôm nay 10/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 10/08/2026: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương và thực hiện Quốc tang.

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 10/08/2026 ghi nhận nhiều chỉ đạo quan trọng liên quan đến hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, công tác xã hội cùng các hoạt động đối ngoại, quy hoạch phát triển kinh tế địa phương.

Lâm Đồng treo cờ rủ, dừng các hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

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