Lâm Đồng hôm nay 14/07
Điểm tin Lâm Đồng 14/07/2026: GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng gần 8%, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, dân cư.
Trong ngày 14/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế và chuyển đổi số. Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt mức gần 8%, đồng thời tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để bứt phá trong những tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Điểm nhanh tin tức trong ngày
- Chuyển đổi số: — Tập huấn nghiệp vụ số hóa, đối khớp dữ liệu đất đai, dân cư cho các đội hình “Mùa hè số”: Thanh niên xung kích hỗ trợ chính quyền xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ.
- Kinh tế: — Hơn 3.900 tỷ đồng vốn ưu đãi được giải ngân trong 6 tháng đầu năm: Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
- Môi trường: — Khẩn trương xử lý sự cố xe bồn chở axit bị lật tại xã Trường Xuân: Lực lượng chức năng xã Trường Xuân tích cực ngăn chặn axit HCl phát tán ra môi trường sau tai nạn.
- Đền ơn đáp nghĩa: — Lâm Đồng lấy mẫu DNA xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Cam Ly - Đà Lạt: Chương trình thu thập mẫu sinh học nhằm tri ân và tìm kiếm thông tin cho các liệt sĩ chưa rõ danh tính.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng
Kinh tế Lâm Đồng đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dù mức tăng trưởng 8% chưa đạt kịch bản kỳ vọng, nhưng đây là nền tảng để tỉnh tháo gỡ các nút thắt trong nửa cuối năm 2026. Tại xã Lương Sơn, đầu tư công được xác định là động lực chính giúp địa phương bứt tốc tăng trưởng.
- Lâm Đồng nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số
- Lương Sơn bứt tốc tăng trưởng nhờ đầu tư công
- Yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 28B
- Nâng chuẩn chất lượng, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương
Chính trị – Quốc phòng – An ninh
Công tác diễn tập phòng thủ và đối thoại với nhân dân được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.
- Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Phường 1, Bảo Lộc
- Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại
- Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc tại phường Phan Thiết
- Tuyên truyền an toàn hàng hải và chống khai thác IUU cho ngư dân tại phường Phú Thủy
Xã hội – Văn hóa – Y tế
Các hoạt động kỷ niệm truyền thống và bảo tồn di sản văn hóa, tri thức bản địa tiếp tục được duy trì, tạo nên nét đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên.
- Lâm Đồng chuẩn bị cho đợt tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
- Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong tại phường Nam Gia Nghĩa
- Ẩm thực K'ho: Đưa di sản cao nguyên vào đời sống
- Ngành y tế chủ động ngăn chặn nguy cơ bại liệt xâm nhập
- Trao tặng nhà và hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn tại xã Quảng Trực
Danh sách tin theo thời gian
- 18:43 — Tập huấn nghiệp vụ số hóa cho đội hình “Mùa hè số”
- 17:04 — Lương Sơn bứt tốc tăng trưởng nhờ đầu tư công
- 15:04 — Nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân về IUU
- 15:01 — Xử lý sự cố xe bồn chở axit bị lật tại xã Trường Xuân
- 13:39 — Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Bảo Lộc
- 12:09 — Giải ngân hơn 3.900 tỷ đồng vốn ưu đãi
- 11:24 — Bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B
- 10:01 — Nâng chuẩn chất lượng nông sản Lâm Đồng
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