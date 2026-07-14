Lâm Đồng hôm nay 14/07 Điểm tin Lâm Đồng 14/07/2026: GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng gần 8%, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, dân cư.

Trong ngày 14/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế và chuyển đổi số. Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt mức gần 8%, đồng thời tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để bứt phá trong những tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Điểm nhanh tin tức trong ngày

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng

Kinh tế Lâm Đồng đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dù mức tăng trưởng 8% chưa đạt kịch bản kỳ vọng, nhưng đây là nền tảng để tỉnh tháo gỡ các nút thắt trong nửa cuối năm 2026. Tại xã Lương Sơn, đầu tư công được xác định là động lực chính giúp địa phương bứt tốc tăng trưởng.

Chính trị – Quốc phòng – An ninh

Công tác diễn tập phòng thủ và đối thoại với nhân dân được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Lâm Đồng tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Phường 1, Bảo Lộc

Xã hội – Văn hóa – Y tế

Các hoạt động kỷ niệm truyền thống và bảo tồn di sản văn hóa, tri thức bản địa tiếp tục được duy trì, tạo nên nét đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên.

Danh sách tin theo thời gian

Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.