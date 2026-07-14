Đời sống Tập huấn nghiệp vụ số hóa, đối khớp dữ liệu đất đai, dân cư cho các đội hình “Mùa hè số” Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", đội hình "Mùa hè số" sẽ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao quà động viên cho các đội hình "Mùa hè số" của Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt và Đoàn xã Lạc Dương

Chiều 14/7, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt, Đoàn xã Lạc Dương và Đoàn Trường Cao đẳng Đà Lạt phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ số hóa, đối khớp dữ liệu đất đai, dân cư cho các đội hình "Mùa hè số" năm 2026.

Chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Lạc Dương hướng dẫn, tập huấn hỗ trợ nghiệp vụ số hóa, đối khớp dữ liệu đất đai, dân cư cho đoàn viên, thanh niên các đội hình “Mùa hè số”

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên của các đội hình “Mùa hè số” thuộc Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt và Đoàn xã Lạc Dương đã được các chuyên viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Lạc Dương trực tiếp hướng dẫn, tập huấn hỗ trợ nghiệp vụ số hóa, đối khớp dữ liệu đất đai, dân cư.

Các thành viên của đội hình được trang bị những kiến thức trọng tâm về việc rà soát hồ sơ, đối khớp thông tin giấy tờ, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ giấy, sắp xếp hồ sơ, kiểm tra thông tin địa chính, cập nhật biến động đất đai…

Các thành viên đội hình "Mùa hè số" được trang bị những kiến thức trọng tâm về việc rà soát hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy

Theo Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số, góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, hoạt động còn góp phần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Sau khóa tập huấn, các đội hình "Mùa hè số" của Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt và Đoàn xã Lạc Dương sẽ được chia thành nhiều nhóm, luân phiên làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực để hỗ trợ số hóa, đối khớp dữ liệu đất đai, dân cư; sắp xếp, phân loại hồ sơ lưu trữ và cập nhật dữ liệu. Qua đó, góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.