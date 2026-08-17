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    Lâm Đồng hôm nay 17/8

    Văn Khoa17/08/2026 18:21

    Điểm tin tỉnh Lâm Đồng ngày 17/8: Đẩy nhanh tái định cư đường sắt tốc độ cao, mở rộng hợp tác với Mondulkiri và quy định mức thu dịch vụ giáo dục.

    Bản tin tổng hợp thời sự tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, giáo dục và đối ngoại. Điểm nhấn đáng chú ý là sự tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao, ban hành định mức chi phí giáo dục công lập và đẩy mạnh hợp tác liên tỉnh, quốc tế.

    Các hoạt động phát triển du lịch, chuẩn bị mùa giải thể thao mới cùng các chương trình bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh.

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          Lâm Đồng hôm nay 17/8
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