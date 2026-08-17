Lâm Đồng hôm nay 17/8 Điểm tin tỉnh Lâm Đồng ngày 17/8: Đẩy nhanh tái định cư đường sắt tốc độ cao, mở rộng hợp tác với Mondulkiri và quy định mức thu dịch vụ giáo dục.

Bản tin tổng hợp thời sự tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, giáo dục và đối ngoại. Điểm nhấn đáng chú ý là sự tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao, ban hành định mức chi phí giáo dục công lập và đẩy mạnh hợp tác liên tỉnh, quốc tế.

Các hoạt động phát triển du lịch, chuẩn bị mùa giải thể thao mới cùng các chương trình bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh.

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Kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương bảo đảm kịp thời bố trí chỗ ở mới cho người dân chịu ảnh hưởng. Xem chi tiết tại Lâm Đồng không để tái định cư thành điểm nghẽn đường sắt tốc độ cao.

Liên quan đến tiến độ dự án trọng điểm, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2 đang được tập trung tháo gỡ khó khăn theo phản ánh tại Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng KCN Sơn Mỹ.

Tại cấp xã, công tác tổ chức cán bộ ghi nhận sự thay đổi nhân sự cấp cao tại xã D’ran, chi tiết xem thêm tại Đồng chí Huỳnh Minh Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã D’ran.

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Tỉnh đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Lâm Đồng sẵn sàng cho diễn đàn tham vấn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn mới.

Đội bóng đá Lâm Đồng lên kế hoạch thi đấu từ 4 đến 6 trận giao hữu tại sân Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh trước mùa giải mới: Lâm Đồng có 4 - 6 trận giao hữu trước thềm Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27.

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