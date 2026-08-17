Lâm Đồng hôm nay 17/8
Điểm tin tỉnh Lâm Đồng ngày 17/8: Đẩy nhanh tái định cư đường sắt tốc độ cao, mở rộng hợp tác với Mondulkiri và quy định mức thu dịch vụ giáo dục.
Bản tin tổng hợp thời sự tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, giáo dục và đối ngoại. Điểm nhấn đáng chú ý là sự tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao, ban hành định mức chi phí giáo dục công lập và đẩy mạnh hợp tác liên tỉnh, quốc tế.
Các hoạt động phát triển du lịch, chuẩn bị mùa giải thể thao mới cùng các chương trình bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Hạ tầng trọng điểm — Lâm Đồng không để tái định cư thành điểm nghẽn đường sắt tốc độ cao: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công các khu tái định cư phục vụ dự án.
- Đối ngoại — Lâm Đồng và Mondulkiri thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030: Ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
- Giáo dục — Lâm Đồng quy định mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ giáo dục: UBND tỉnh quy định danh mục và quản lý thu chi tại các cơ sở công lập.
- An ninh số — Lâm Đồng xây dựng “Niềm tin số” từ cộng đồng KOL: Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số nhằm lan tỏa thông tin tích cực.
- Thể thao — Lâm Đồng có 4 - 6 trận giao hữu trước thềm Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27: Tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới.
Các mảng tin nổi bật
Chỉ đạo - Điều hành & Hạ tầng
- Kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương bảo đảm kịp thời bố trí chỗ ở mới cho người dân chịu ảnh hưởng. Xem chi tiết tại Lâm Đồng không để tái định cư thành điểm nghẽn đường sắt tốc độ cao.
- Liên quan đến tiến độ dự án trọng điểm, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2 đang được tập trung tháo gỡ khó khăn theo phản ánh tại Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng KCN Sơn Mỹ.
- Tại cấp xã, công tác tổ chức cán bộ ghi nhận sự thay đổi nhân sự cấp cao tại xã D’ran, chi tiết xem thêm tại Đồng chí Huỳnh Minh Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã D’ran.
Kinh tế - Xã hội & Giáo dục
- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND quy định mức thu tối đa các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập. Đọc thêm tại Lâm Đồng quy định mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
- Nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, lực lượng biên phòng đã đồng hành hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án trường học tại vùng sâu. Xem chi tiết tại Động viên lực lượng biên phòng hỗ trợ xây dựng trường nội trú Quảng Trực.
- Trong mảng tín dụng chính sách, nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh đang tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tái canh cà phê và ổn định cuộc sống: “Tuần hoàn” vốn ưu đãi, tiếp sức tái canh cà phê.
- Về y tế dự phòng, ngành y tế địa phương đã tăng cường chỉ đạo các phương án phòng chống bệnh dại trên địa bàn: Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bệnh dại.
Văn hóa - Thể thao & Du lịch
- Tỉnh đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Lâm Đồng sẵn sàng cho diễn đàn tham vấn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn mới.
- Đội bóng đá Lâm Đồng lên kế hoạch thi đấu từ 4 đến 6 trận giao hữu tại sân Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh trước mùa giải mới: Lâm Đồng có 4 - 6 trận giao hữu trước thềm Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 17/8/2026 18:18 — Động viên lực lượng biên phòng hỗ trợ xây dựng trường nội trú Quảng Trực
- 17/8/2026 18:13 — Lâm Đồng quy định mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ giáo dục
- 17/8/2026 18:10 — HĐND Lâm Đồng không để kiến nghị cử tri “dừng lại” ở hội nghị
- 17/8/2026 17:57 — Lâm Đồng và Mondulkiri thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030
- 17/8/2026 17:50 — Lâm Đồng có 4 - 6 trận giao hữu trước thềm Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27
- 17/8/2026 17:40 — Lâm Đồng xây dựng “Niềm tin số” từ cộng đồng KOL
- 17/8/2026 15:33 — Lâm Đồng không để tái định cư thành điểm nghẽn đường sắt tốc độ cao
- 17/8/2026 15:19 — Lâm Đồng sẵn sàng cho diễn đàn tham vấn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn mới
- 17/8/2026 12:06 — Đồng chí Huỳnh Minh Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã D’ran
- 17/8/2026 11:08 — Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bệnh dại
Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.