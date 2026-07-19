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    Lâm Đồng hôm nay 19/7

    Văn Khoa19/07/2026 18:15

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 19/07/2026: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cao tốc, đẩy mạnh thu hút đầu tư tỷ đô và phát triển du lịch thông minh bền vững.

    Tin tức Lâm Đồng ngày 19/07/2026 ghi nhận sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông và thủ tục hành chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sinh kế cho người dân.

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    Kinh tế - Hạ tầng giao thông

    Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm là việc tháo gỡ các nút thắt tại hai dự án cao tốc trọng điểm: Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện tại, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tỉnh quyết liệt hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trước tháng 9/2026 để đảm bảo tiến độ thi công.

    Lá phiếu tín nhiệm cho những dự án tỷ đô tại Lâm Đồng
    “Lá phiếu tín nhiệm” cho những dự án tỷ đô tại Lâm Đồng

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          Lâm Đồng hôm nay 19/7
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