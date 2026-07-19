Lâm Đồng hôm nay 19/7
Điểm tin Lâm Đồng ngày 19/07/2026: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cao tốc, đẩy mạnh thu hút đầu tư tỷ đô và phát triển du lịch thông minh bền vững.
Tin tức Lâm Đồng ngày 19/07/2026 ghi nhận sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông và thủ tục hành chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sinh kế cho người dân.
Điểm nhanh tin tức đáng chú ý
- Hạ tầng — Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Thách thức giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công: Dự án mới bàn giao 45% mặt bằng sau 8 tháng khởi công do vướng quy hoạch đất rừng và bô xít.
- Đầu tư — “Lá phiếu tín nhiệm” cho những dự án tỷ đô tại Lâm Đồng: Môi trường đầu tư minh bạch đang thu hút nhiều dự án quy mô lớn hiện hữu tại địa phương.
- Thể thao — Lâm Đồng giành 1 HCV và 3 HCB tại Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia: Đoàn vận động viên tỉnh nhà đạt thành tích ấn tượng tại giải đấu năm 2026.
- Giáo dục — 80 học viên tham gia Học kỳ Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV: Chương trình với chủ đề "Thép đã tôi thế đấy" vừa chính thức khai mạc.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế - Hạ tầng giao thông
Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm là việc tháo gỡ các nút thắt tại hai dự án cao tốc trọng điểm: Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện tại, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tỉnh quyết liệt hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trước tháng 9/2026 để đảm bảo tiến độ thi công.
- Lam Dong boosts efforts to attract foreign investment: Tỉnh đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghiệp để thu hút vốn FDI.
- Lâm Đồng kiến tạo lợi thế tăng trưởng: Xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp then chốt để khơi thông nguồn lực.
- Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chậm tiến độ: Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh thi công: Dự án gần 18.000 tỷ đồng cần tăng tốc giải ngân và giải phóng mặt bằng.
- Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn, kích hoạt động lực tăng trưởng: Tập trung xử lý các vướng mắc về đất đai và thủ tục hành chính.
Văn hóa - Du lịch và Thể thao
Ngành du lịch Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc ứng dụng công nghệ số và phát triển các mô hình du lịch bền vững gắn với cộng đồng.
- Community-based tourism in Vietnam: A sustainable livelihood for ethnic minority communities: Du lịch trải nghiệm tại Lâm Đồng mở ra cơ hội sinh kế mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Lam Dong Chairman Surveys Eco-Agritourism Model in Mui Ne: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Muoi khảo sát mô hình du lịch nông nghiệp tại Phường Mũi Né, Lâm Đồng.
- Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển du lịch thông minh: Xây dựng hệ sinh thái số để nâng cao trải nghiệm của du khách.
- Lâm Đồng: Hơn 1.000 người tham gia chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao: Sự kiện diễn ra sôi nổi tại Phường Phan Thiết, Lâm Đồng.
An ninh - Xã hội
- Lâm Đồng nỗ lực xây dựng nông thôn mới: Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.
- Cảnh sát giao thông Lâm Đồng siết kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông: Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 19/07/2026 14:55 — Lâm Đồng giành 1 HCV và 3 HCB tại Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026
- 19/07/2026 14:54 — Community-based tourism in Vietnam: A sustainable livelihood for ethnic minority communities
- 19/07/2026 13:58 — Lam Dong boosts efforts to attract foreign investment
- 19/07/2026 11:47 — Lâm Đồng kiến tạo lợi thế tăng trưởng
- 19/07/2026 11:39 — Lam Dong Chairman Surveys Eco-Agritourism Model in Mui Ne
- 19/07/2026 11:06 — 80 học viên tham gia Học kỳ Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026
- 19/07/2026 10:03 — Lâm Đồng: Hơn 1.000 người tham gia chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao
- 19/07/2026 09:17 — Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Thách thức giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công
- 19/07/2026 08:36 — Lâm Đồng nỗ lực xây dựng nông thôn mới
- 19/07/2026 08:35 — “Lá phiếu tín nhiệm” cho những dự án tỷ đô tại Lâm Đồng
- 19/07/2026 07:16 — Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chậm tiến độ: Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh thi công
- 19/07/2026 06:37 — Cảnh sát giao thông Lâm Đồng siết kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông
- 19/07/2026 05:37 — Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển du lịch thông minh
- 19/07/2026 04:46 — Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn, kích hoạt động lực tăng trưởng
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