Lâm Đồng hôm nay 19/7 Điểm tin Lâm Đồng ngày 19/07/2026: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cao tốc, đẩy mạnh thu hút đầu tư tỷ đô và phát triển du lịch thông minh bền vững.

Tin tức Lâm Đồng ngày 19/07/2026 ghi nhận sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông và thủ tục hành chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sinh kế cho người dân.

Điểm nhanh tin tức đáng chú ý

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế - Hạ tầng giao thông

Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm là việc tháo gỡ các nút thắt tại hai dự án cao tốc trọng điểm: Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện tại, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tỉnh quyết liệt hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trước tháng 9/2026 để đảm bảo tiến độ thi công.

“Lá phiếu tín nhiệm” cho những dự án tỷ đô tại Lâm Đồng

Văn hóa - Du lịch và Thể thao

Ngành du lịch Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc ứng dụng công nghệ số và phát triển các mô hình du lịch bền vững gắn với cộng đồng.

An ninh - Xã hội

Lâm Đồng nỗ lực xây dựng nông thôn mới: Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng siết kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông: Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.