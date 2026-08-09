Lâm Đồng hôm nay 9/8
Điểm tin Lâm Đồng ngày 9/8/2026: Khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Bảo Lộc, chuẩn bị 70 sự kiện du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số tạo động lực phát triển mới.
Ngày 9/8/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều tin tức quan trọng trên các lĩnh vực giao thông hạ tầng, phát triển kinh tế số, công tác chuẩn bị năm học mới cũng như các hoạt động an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai mùa mưa bão, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Dưới đây là tổng hợp những thông tin sự kiện nổi bật trong ngày được cập nhật sau 18h00.
Điểm nhanh
- Khắc phục giao thông — Lâm Đồng kịp thời xử lý gãy cây, sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt: Lực lượng chức năng khẩn trương giải tỏa cây đổ trên đèo Bảo Lộc và điểm sạt lở đèo Con Ó sau trận mưa lớn chiều 09/08.
- Sự kiện du lịch — Dự kiến có 70 sự kiện khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại: Ngành du lịch dự kiến tổ chức khoảng 70 chương trình văn hóa, thể thao trước thềm Festival Hoa Đà Lạt vào tháng 12/2026.
- Chuyển đổi số — Lâm Đồng lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới: Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số giai đoạn 2026 - 2030.
- Trao tặng khen thưởng — Đồng chí Phan Văn Đăng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất: Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Phan Văn Đăng.
- Hoạt động tri ân — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi, kiểm tra công tác chuyên môn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – hạ tầng
- Lâm Đồng lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới: Sau 18 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh từng bước đưa đổi mới sáng tạo và công nghệ thành trụ cột phát triển kinh tế.
- Lâm Đồng siết chặt thu thuế từ lĩnh vực thương mại điện tử: Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu từ hoạt động kinh doanh trực tuyến và nền tảng số nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách.
- Nỗ lực hoàn thành 3 cây cầu phục vụ người dân Hàm Kiệm: Khẩn trương hoàn thiện 3 cây cầu tại khu vực cống tràn ông Đạm, cống tràn Lò Ngói và sông Cát nhằm tạo điều kiện đi lại an toàn cho người dân.
- Lâm Đồng tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy mùa mưa bão: Kiểm tra phương tiện và tuyên truyền phòng ngừa tai nạn trên các tuyến đường thủy nội địa trước thời tiết mưa lũ phức tạp.
Xã hội – giáo dục
- Tây Lâm Đồng gấp rút hoàn thiện trường lớp trước năm học mới: Các địa phương phía Tây tập trung nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị chu đáo cho năm học 2026 - 2027.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn).
- ĐBQH tỉnh Lâm Đồng góp ý hoàn thiện pháp luật về ngân hàng và phòng, chống rửa tiền: Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị bổ sung các quy định quản lý tài sản mã hóa và ngoại hối trong dự thảo Luật.
An ninh – trật tự
- “Đánh sập” đường dây ma túy từ kiểm tra hành chính: Công an xã Đức Trọng bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ ma túy trong 8 giờ truy xét, tạm giữ hình sự 8 đối tượng.
- TAND tỉnh Lâm Đồng tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới: Đoàn công tác TAND tỉnh làm việc và tham dự hội nghị hợp tác với Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).
- Những “chiến sĩ bốn chân” của lính quân hàm xanh: Lực lượng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy vai trò trong công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới.
Văn hóa – du lịch
- Dự kiến có 70 sự kiện khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại: Chuẩn bị chuỗi hoạt động phong phú chào đón du khách khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa lại.
- Du khách trải nghiệm thích thú các thác nước Đông Nam Lâm Đồng: Tour du lịch sinh thái thưởng ngoạn thác nước và trải nghiệm vườn cây ăn trái thu hút đông đảo du khách trong tháng 8.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 09/08/2026 16:33 — Đồng chí Phan Văn Đăng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
- 09/08/2026 16:29 — Lâm Đồng kịp thời xử lý gãy cây, sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt
- 09/08/2026 16:22 — Dự kiến có 70 sự kiện khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại
- 09/08/2026 15:27 — ĐBQH tỉnh Lâm Đồng góp ý hoàn thiện pháp luật về ngân hàng và phòng, chống rửa tiền
- 09/08/2026 13:38 — TAND tỉnh Lâm Đồng tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới
- 09/08/2026 12:36 — Lâm Đồng tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy mùa mưa bão
- 09/08/2026 10:08 — Lâm Đồng lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới
- 09/08/2026 10:08 — Lâm Đồng siết chặt thu thuế từ lĩnh vực thương mại điện tử
- 09/08/2026 09:26 — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
- 09/08/2026 09:25 — Nỗ lực hoàn thành 3 cây cầu phục vụ người dân Hàm Kiệm
- 09/08/2026 07:58 — Tây Lâm Đồng gấp rút hoàn thiện trường lớp trước năm học