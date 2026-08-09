Lâm Đồng hôm nay 9/8 Điểm tin Lâm Đồng ngày 9/8/2026: Khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Bảo Lộc, chuẩn bị 70 sự kiện du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số tạo động lực phát triển mới.

Ngày 9/8/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều tin tức quan trọng trên các lĩnh vực giao thông hạ tầng, phát triển kinh tế số, công tác chuẩn bị năm học mới cũng như các hoạt động an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai mùa mưa bão, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Dưới đây là tổng hợp những thông tin sự kiện nổi bật trong ngày được cập nhật sau 18h00.

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Xã hội – giáo dục

Tây Lâm Đồng gấp rút hoàn thiện trường lớp trước năm học mới: Các địa phương phía Tây tập trung nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị chu đáo cho năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng góp ý hoàn thiện pháp luật về ngân hàng và phòng, chống rửa tiền: Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị bổ sung các quy định quản lý tài sản mã hóa và ngoại hối trong dự thảo Luật.

An ninh – trật tự

Văn hóa – du lịch

Dự kiến có 70 sự kiện khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại: Chuẩn bị chuỗi hoạt động phong phú chào đón du khách khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa lại.

Du khách trải nghiệm thích thú các thác nước Đông Nam Lâm Đồng: Tour du lịch sinh thái thưởng ngoạn thác nước và trải nghiệm vườn cây ăn trái thu hút đông đảo du khách trong tháng 8.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)