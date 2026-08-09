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    Lâm Đồng hôm nay 9/8

    Văn Khoa09/08/2026 18:19

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 9/8/2026: Khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Bảo Lộc, chuẩn bị 70 sự kiện du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số tạo động lực phát triển mới.

    Ngày 9/8/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều tin tức quan trọng trên các lĩnh vực giao thông hạ tầng, phát triển kinh tế số, công tác chuẩn bị năm học mới cũng như các hoạt động an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai mùa mưa bão, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội.

    Dưới đây là tổng hợp những thông tin sự kiện nổi bật trong ngày được cập nhật sau 18h00.

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