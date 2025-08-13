Chính trị Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt đầu tiên sau sáp nhập Sáng 13/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm triển khai các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các xã, phường, đặc khu.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm quán triệt Hội nghị

Phát biểu quán triệt Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: Đây là Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đầu tiên sau sáp nhập để triển khai các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền. Do đó, đề nghị các đại biểu tham dự bám sát điều hành thảo luận của chủ trì Hội nghị để tiến hành thực hiện theo đúng quy định, phát huy tinh thần tập trung dân chủ đối với nội dung về công tác cán bộ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự Hội nghị

Đồng thời, đối với các nội dung khác được thông tin tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt là những người trực tiếp quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cần lắng nghe, nắm bắt thông tin một cách đầy đủ, toàn diện về tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua tại địa phương, cơ quan, tổ chức để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn.

“ "Các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai đề nghị cần có thông tin, báo cáo kịp thời để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý”. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu giới thiệu nhân sự

Tại Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông tin đến cán bộ chủ chốt 4 nội dung quan trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thông tin về kết quả tháng đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Thông tin về kết quả tháng đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho hay: Tỉnh Lâm Đồng triển khai chính quyền 2 cấp có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Qua hơn 1 tháng triển khai đã đạt được những kết quả quan trọng. Khối lượng công việc đang đảm bảo tiến độ và được triển khai mạnh mẽ. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; quốc phòng - an ninh bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đặc biệt, Bộ cải cách hành chính của tỉnh đứng top đầu cả nước.

Lãnh đạo các xã, phường, đặc khu dự Hội nghị

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực hiện đang gặp khó khăn như: Tăng trưởng GDP chỉ mới đạt khoảng 6%; giải ngân vốn đầu tư công 23%; thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu đề ra… Cùng với đó, một số xã vẫn đang gặp khó khăn về trụ sở làm việc. Việc phân bổ cán bộ theo cơ học nên có xã không đồng đều, vẫn có cán bộ chưa “đúng vai, thuộc bài”. Tình trạng cán bộ có xu hướng xin nghỉ việc theo Nghị định 178 nhiều nên khó khăn cho đội ngũ cán bộ cấp xã…

Trước những khó khăn đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần có những giải pháp cụ thể, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội cần thể hiện sự quyết tâm cao để tương xứng với tiềm năng, lợi thế lớn và vị thế của Lâm Đồng khi nhập lại.

Trong đó, triển khai quyết liệt các giải pháp để nâng GDP tăng 8,5% trong năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung thu ngân sách; trong đó, cấp xã chủ động tính toán, Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản công để đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

“ “Một trong những khó khăn của mọi khó khăn hiện nay là giải phóng mặt bằng. Do đó cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt lãnh đạo cấp xã phải hành động quyết liệt và cùng có sự chỉ đạo của các sở, ngành liên quan phối hợp để công tác này bảo đảm kế hoạch đề ra”. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Để chính quyền 2 cấp hoạt động tốt hơn, cần quan tâm đến 2 yếu tố chính là nhân lực và vật lực; trong đó, nguồn lực là yếu tố quan trọng. Các xã, phường cũng cần chia sẻ kinh nghiệm, trách nhiệm và hỗ trợ nhau trong công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong thời điểm thường xuyên xảy ra mưa to như hiện nay.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng thông tin về kết quả vận hành bộ máy của tổ chức Đảng, đoàn thể tháng 7/2025

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng đã thông tin về kết quả vận hành bộ máy của tổ chức Đảng, đoàn thể tháng 7/2025; một số nhiệm vụ trong thời gian tới và một số vấn đề lưu ý trong quá trình giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc quán triệt về công tác lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đã quán triệt về công tác lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị xây dựng Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị xây dựng Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, trên tinh thần các nội dung được triển khai, quán triệt, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nhận thức và cùng chia sẻ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua một thời gian triển khai chính quyền 2 cấp với quá trình chuẩn bị công phu, cụ thể và chi tiết, việc vận hành mô hình mới còn nhiều thách thức đặt ra phía trước, nhiệm vụ còn nặng nề. Để hoàn thành tốt các mục tiêu đạt ra, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, tận tụy với công việc, gần gũi với Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: Các cấp ủy cần chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ. Trong đó, chú trọng trong tiếp cận 6 tư duy cốt lõi trong xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay theo phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Đại hội điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Đó là: Tư duy hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, chăm lo cho Nhân dân; tư duy cải cách đổi mới, không làm việc theo lối mòn, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; tư duy số và công nghệ; tư duy về pháp quyền xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ cương; tư duy phát triển bền vững, toàn diện, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ kiến tạo, phát huy mọi nguồn lực để phát triển; tư duy hội nhập và học hỏi.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, 6 tư duy cốt lõi này bao hàm các nội dung liên quan đến bộ tứ trụ cột, cần hết sức quan tâm trong xây dựng, là cơ sở kiến tạo, tạo ra sự thay đổi tích cực cho sự phát triển.

Các đại biểu dự Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, lãnh đạo tỉnh rất chia sẻ với 124 xã, phường, đặc khu và các ban, sở, ngành của tỉnh khi vận hành mô hình mới. Trong quá trình xây dựng bộ máy mô hình mới có những khó khăn, dự báo chưa lường trước được. Tuy nhiên, cần vận hành một cách đồng bộ trong tổng thể chung của cả nước gắn với từng địa phương, từng xã, phường, đặc khu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự vui mừng khi qua thực tế hơn 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều địa phương trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, tạo được động lực và truyền cảm hứng cho đội ngũ CBCC, thực hiện được việc khó, việc mới, cùng nhau đi về phía trước.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần chú trọng kỷ luật, kỷ cương, chú trọng xây dựng tổ chức, chú trọng bảo đảm chức năng của chính quyền cấp xã là phục vụ Nhân dân. Với trách nhiệm nặng nề hơn, công việc giai đoạn đầu nhiều hơn, khó hơn nên cần tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, xác định và nhận diện vị trí của mình trong bộ máy hành chính, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Công việc phía trước còn nhiều khó khăn, nhiều áp lực cần xử lý và giải quyết khi vừa hợp nhất bộ máy, vừa giữ cho hoạt động của chính quyền tỉnh mới nhịp nhàng, không bị gián đoạn, bảo đảm trong năm 2025 tăng trưởng theo yêu cầu của Chính phủ đạt 8,5%, thu ngân sách hơn 32 ngàn tỷ đồng; bảo đảm các yếu tố an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm hệ thống giáo dục vận hành đồng bộ, quốc phòng - an ninh được ổn định và giữ vững… Đây là yếu tố cơ bản để chăm lo cho đời sống của người dân và thu hút đầu tư.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới bên cạnh phải giải quyết nhiều công việc lớn, trọng tâm, thì phải giữ chân được đội ngũ CBCC có năng lực để làm việc. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cần động viên CBCC của mình khắc phục khó khăn tiếp tục ở lại trong hệ thống, phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tham gia góp ý thêm cho Tiểu ban Văn kiện để trí tuệ tập thể được phát huy, nhất là qua Văn kiện đại hội là báo cáo xuyên suốt đại hội, đường hướng phát triển trung tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để làm rõ các quyết sách, chủ trương đặt ra mang tính đột phá, nội hàm, chủ đề, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp lớn…

Đối với các Ban Đảng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh cần quan tâm công tác nắm thông tin, nắm tình hình địa phương, cấp xã, nắm tình hình của đội ngũ CBCC, rà soát các chính sách cho đội ngũ CBCC, đề xuất kịp thời đảm bảo điều kiện làm việc, công vụ cho cả cấp tỉnh và cấp xã như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện…

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm và đồng lòng, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành tốt các nội dung, đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025.