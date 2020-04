Thanh niên Cát Tiên may khẩu trang tặng người dân

(LĐ online) - Với mục đích chung tay chia sẻ, đồng lòng góp sức cùng người dân vượt qua đại dịch Covid-19, thanh niên huyện Cát Tiên tiến hành may khoảng 5.000 chiếc khẩu trang, trao tận tay người dân.

Thanh niên huyện Cát Tiên đang tiến hành cắt may khẩu trang để tặng người dân (ảnh chụp trước khi có chỉ thị cách ly toàn quốc)

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Anh - Phó Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày một phức tạp, việc trang bị khẩu trang của mỗi cá nhân trở nên hết sức cần thiết. Vì vậy, Đoàn xã Nam Ninh và Đoàn thị trấn Cát Tiên, hai đơn vị trực thuộc Huyện Đoàn Cát Tiên, đã đứng ra vận động các mạnh thường quân hỗ trợ vải, cũng như một số vật dụng liên quan, rồi tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên tiến hành cắt may, ráp vải, kết quay, giặt, ủi. Để đảm bảo an toàn cho đoàn viên, thanh niên trong lúc may khẩu trang, tránh tụ tập đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Huyện Đoàn cũng lưu ý với Đoàn xã Nam Ninh và Đoàn thị trấn Cát Tiên nên chia ra nhiều nhóm nhỏ, phân việc cho từng nhóm, mỗi nhóm một công đoạn để thực hiện.

Sau khi may xong khẩu trang, các đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị trên sẽ trực tiếp cấp phát, trao tận tay người dân tại các địa điểm thường đông người như cổng chợ, ngã ba, ngã tư đường... “Từ ngày 1/4, nếu số lượng khẩu trang nói trên còn dư hoặc nhận được đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, Đoàn xã Nam Ninh và Đoàn thị trấn Cát Tiên bán khẩu trang với giá ưu đãi, nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động Đoàn trong thời gian tới” - chị Nguyễn Thị Hồng Anh cho biết.

Việc may khẩu trang tặng người dân là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ huyện Cát Tiên. Việc làm này cũng cho thấy tinh thần sáng tạo, tính tiết kiệm của thanh niên huyện Cát Tiên trong điều kiện kinh phí cho các hoạt động còn hạn hẹp. Bên cạnh việc may tặng khẩu trang, từ giữa tháng 2/2020 đến nay, tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Cát Tiên đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay, góp sức phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng như phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn miễn phí, bố trí hàng trăm địa điểm rửa tay sát khuẩn, vận động Nhân dân khai báo y tế tự nguyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Theo Phó Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên Nguyễn Thị Hồng Anh, thời gian tới, tuổi trẻ huyện Cát Tiên tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động cùng chung tay phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế, cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

TRỊNH CHU