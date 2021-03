Cuộc thi ''Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông'' năm 2021

Bắt đầu từ tháng 5/2021, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Báo Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi online “Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông” năm 2021. Đối tượng dự thi là toàn thể Nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên TP Bảo Lộc được hướng dẫn lái xe an toàn tại Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho Nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, xây dựng ý thức “Sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Mỗi tháng, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi sẽ đăng tải trên Fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng” 1 clip có nội dung thể hiện các tình huống khi tham gia giao thông đường bộ. Thí sinh tham gia trả lời bằng cách nhấn “thích” fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng”; bình luận trực tiếp dưới clip câu trả lời, làm rõ các vi phạm, mức xử lý theo quy định của pháp luật và dự đoán số người trả lời đúng. Để đảm bảo tính khách quan, BGK sẽ ẩn các câu trả lời của thí sinh và căn cứ vào nội dung câu trả lời để chấm giải.

Căn cứ vào điều kiện có nhấn nút “thích” fanpage, đáp án trả lời và có số dự đoán gần chính xác nhất, BTC sẽ tổ chức chấm và công khai trao giải thưởng hàng tháng với cơ cấu 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

V.QUỲNH