Thủ lĩnh Đoàn người Cờ Ho năng nổ, nhiệt huyết

Với vai trò là Bí thư Đoàn thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), anh Lơ Mu Ha Thiêm luôn năng nổ, nhiệt huyết, gương mẫu trong hoạt động phong trào tại địa phương. Qua đó, anh đã tổ chức, huy động, tập hợp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Cán bộ đoàn Lơ Mu Ha Thiêm luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động tại địa phương

Là một người con của đồng bào dân tộc Cờ Ho, sinh năm 1991 nơi chân núi LangBiang, sau khi học xong đại học, anh Lơ Mu Ha Thiêm trở về và tham gia hoạt động Đoàn tại quê hương. Nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động cộng với nhiều năng khiếu trong công tác phong trào nên chỉ sau một thời gian ngắn tham gia hoạt động Đoàn, Lơ Mu Ha Thiêm đã được tín nhiệm bầu làm thủ lĩnh thanh niên.

Trên cương vị là Bí thư Đoàn thị trấn, trong hơn 3 năm qua, anh Ha Thiêm đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn thị trấn bám sát các nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đoàn cấp trên, của cấp ủy để xây dựng các kế hoạch, tổ chức, triển khai những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, anh đã chú trọng phát triển mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện trong Đoàn Thanh niên với nội dung trọng tâm như: “Tuổi trẻ thị trấn Lạc Dương sáng tạo xây dựng văn minh đô thị”; “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”…

Hiện nay, Đoàn thị trấn Lạc Dương đang duy trì thực hiện 7 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, 3 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Trên cương vị Bí thư Đoàn cơ sở, anh Ha Thiêm cũng đã vận động đoàn viên, thanh niên, thành lập Đội “Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự”, Đội “Thanh niên xung kích ứng phó biến đổi khí hậu”. Đặc biệt, thời gian qua, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, thủ lĩnh Đoàn năng nổ người Cờ Ho này cũng đã thành lập Đội “Thanh niên xung kích tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19”.

“Tiếp lửa” cho phong trào, địa phương cũng đang tổ chức 8 câu lạc bộ, đội, nhóm như: Câu lạc bộ Acoustic, Câu lạc bộ cồng chiêng, Câu lạc bộ Tư vấn tâm lý cho trẻ em, Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng, các đội bóng đá mini, đội bóng chuyền nam, nữ… Qua đó, thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

Thời gian qua, cán bộ Đoàn Lơ Mu Ha Thiêm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện những chính sách đối với thanh niên; đồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính trên quê hương mình. Những năm qua, anh Ha Thiêm đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Đoàn thị trấn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Nói về những khó khăn và thuận lợi trong tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào Đoàn tại địa phương, anh Lơ Mu Ha Thiêm cho biết, hiện nay Đoàn thị trấn Lạc Dương có 17 chi đoàn trực thuộc với hơn 300 đoàn viên. Lực lượng thanh niên trên địa bàn gần 2 ngàn người, trong đó hơn 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù đó, cán bộ Đoàn phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, nhiệt tình, tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và sáng tạo tổ chức nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa, phù hợp mới thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Nguyễn Vũ Hoàng - Bí thư Huyện đoàn Lạc Dương khẳng định, Lơ Mu Ha Thiêm là một cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng nổ tại địa phương. Thời gian qua, anh đã có nhiều sáng kiến, giải pháp và tổ chức các phong trào, hoạt động ý nghĩa, tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với những thành tích đạt được, anh Lơ Mu Ha Thiêm đã nhận được nhiều hình thức tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu như anh đã được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020; được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng Bằng khen cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2020...

DUY DANH