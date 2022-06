Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bám sát nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an huyện Đức Trọng đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Tinh thần tuổi trẻ, những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân (CAND) đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động, hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuổi trẻ Công an huyện Đức Trọng cùng lãnh đạo đơn vị thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

• ĐÂU CẦN THANH NIÊN CÓ

Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người chiến sỹ Công an Nhân dân, ĐVTN Công an huyện Đức Trọng đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên mọi mặt trận, lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Đoàn Thanh niên Công an huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐVTN trong toàn lực lượng. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh; có lối sống và hành động đúng theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Từ đó, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hoạt động thanh niên thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, tạo sức lan tỏa trong các phong trào đoàn, như: ĐVTN tích cực thi đua lập thành tích trong các đợt tấn công trấn áp tội phạm; tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 như truy vết, tuần tra kiểm soát, trực khu cách ly, khu phong tỏa...

Tuổi trẻ Công an huyện đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tổ chức gần 50 đợt ra quân tuyên truyền, bóc gỡ hàng chục ngàn biển quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan, ảnh hưởng an toàn xã hội; tổ chức hơn 35 buổi tuần tra, bảo vệ rừng, phòng chống khai thác khoáng sản trái phép...

Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, hàng trăm lượt ĐVTN tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc đột xuất, việc đòi hỏi tri thức khoa học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những việc tồn đọng của đơn vị. Điển hình như việc thực hiện 2 dự án lớn của Bộ Công an về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

• NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC Ý NGHĨA

Trước những khó khăn mà người dân phải đối diện khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát lan rộng, tuổi trẻ Công an huyện đã vận động, quyên góp hơn 70 tấn nông sản cho 5 “Chuyến xe yêu thương” tặng TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Công an tỉnh Quảng Ngãi và Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân hỗ trợ người dân chống dịch. Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN Công an huyện còn hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn, nhu yếu phẩm... giúp các lực lượng tuyến đầu tại các khu cách ly, chốt kiểm soát trên địa bàn, với số tiền 30 triệu đồng. Cùng với đó, ĐVTN Công an huyện đã tổ chức 25 buổi tổng dọn vệ sinh hỗ trợ người dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ngập úng. Không những vậy, tuổi trẻ Công an huyện còn chú trọng các hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, học sinh nghèo vượt khó.

Thượng úy Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đức Trọng cho biết: “Công tác từ thiện nhân đạo luôn được ĐVTN đơn vị quan tâm thực hiện, hướng về người nghèo, học sinh khó khăn. Từ cuối năm 2021 đến nay, tuổi trẻ đơn vị và Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện cùng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã quyên góp, trao tặng hơn 150 phần quà; xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa; tiếp sức xây dựng công trình Thanh niên và tặng 2 tấn gạo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số... Kinh phí thực hiện công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội là hơn 200 triệu đồng. Qua đó, nhiều điển hình tiên tiến là ĐVTN trong đơn vị được tuyên dương, khen thưởng đã góp phần khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân”.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng đánh giá: “Với những kết quả đạt được, những tấm gương ĐVTN tiêu biểu trong đơn vị chính là động lực, sức mạnh, là tiền đề vững chắc để Đoàn Thanh niên Công an huyện tiếp tục nỗ lực lập nhiều thành tích trong thời gian tới. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

BÌNH AN