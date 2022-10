Nhiều ứng dụng chuyển đổi số phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa ban hành đặc san chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông qua sử dụng mã QR.

Ngoài ra, gắn với chuyển đổi số, tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng sẽ được sử dụng App Đại hội XI - Tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, các đại biểu cài đặt phần mềm thông qua mã QR, đăng nhập theo tên và mật khẩu đã được cung cấp theo từng đơn vị, chọn phiên đại hội và chọn nội dung muốn xem từ giao diện chính của phần mềm.

Các đại biểu sử dụng App Đại hội XI - Tỉnh Lâm Đồng để truy cập vào những nội dung tại Đại hội

Thông qua App Đại hội XI - Tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu cũng sẽ được cung cấp thông tin khái quát về các phiên của Đại hội, như vị trí ghế ngồi, thời điểm check in và thời gian của phiên Đại hội. Đại biểu chưa check in sẽ xuất hiện nút màu đỏ, đại biểu đã check in sẽ xuất hiện nút màu xanh. Đồng thời, phần mềm này cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan trực tiếp đến Đại hội, cập nhật hình ảnh xuyên suốt quá trình tổ chức Đại hội hay khung chương trình của từng phiên.