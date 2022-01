"Chắp cánh" cho nông phẩm xứ rau vươn xa

Liên tục góp mặt trong các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp và cũng là địa phương luôn “ẵm” các giải cao, bằng sự mạnh dạn, tự tin, phụ nữ Đơn Dương đã đem nông phẩm của xứ rau vươn xa, làm tăng giá trị kinh tế nông nghiệp. Qua đó, góp phần cùng địa phương xây dựng Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

NÂNG NIU NÔNG PHẨM TỪ ĐẤT MẸ

Nằm cạnh bờ sông Đa Nhim, Đơn Dương là vùng đất với thế mạnh về nông nghiệp, là vựa rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Điều tuyệt vời nhất chính là những người con của vùng đất này luôn nâng niu, trân quý những sản vật từ đất mẹ. Nói vậy không quá lời bởi những dự án đoạt giải các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp từ trung ương đến địa phương đều là của những người con đất Đơn Dương với các loại nông phẩm trên chính quê hương mình.

Với tình yêu mảnh đất nơi mình sinh ra, các chị đều mong muốn đưa nông phẩm của địa phương vươn xa, tạo giá trị và nâng tầm nông sản miền đất hứa.

Chị Huyền Trâm trong nông trại trồng các loại rau, củ, quả chuẩn hữu cơ để sản xuất bột rau củ sấy lạnh nguyên chất từ nguyên vật liệu an toàn

Đoạt giải Nhì trong Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2021 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức, Dự án “Dalahouse Farm & Food” của chị Nguyễn Thị Huyền Trâm - Hội LHPN huyện Đơn Dương là 1 trong 24 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ trên cả nước. Dự án đã được Ban Tổ chức trao giải thưởng sáng tạo vì đã gia tăng giá trị kinh tế nông nghiệp thông qua công nghệ chế biến sâu. Chị Huyền Trâm chia sẻ: “Với mong muốn đưa sản phẩm rau, củ, quả đặc trưng của vùng đất Đơn Dương đến với mọi người trên khắp cả nước và vươn xa ra thế giới, tôi đã tạo nên các sản phẩm với thương hiệu Dalahouse Farm & Food. Chúng tôi chế biến, sản xuất các loại bột từ rau, củ sấy lạnh nguyên chất đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu đem đến sức khỏe cho mọi người từ những nông sản đặc trưng của Đơn Dương”. Xem chất lượng hơn số lượng, Dalahouse Farm & Food đã đầu tư mô hình farm chuẩn hữu cơ rồi chuyển giao lại quy trình trồng cho người nông dân, cam kết đầu ra giúp nông dân yên tâm trồng trọt và có thu nhập ổn định. Bởi vậy, sản phẩm bột rau, củ, quả sấy lạnh của Dalahouse Farm & Food dần tạo niềm tin và chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất. Với sự an toàn từ nguyên vật liệu, sản phẩm của Dalahouse Farm & Food được các bà mẹ, người lớn tuổi và những ai gặp vấn đề về sức khỏe lựa chọn.

Từ Dự án “Nông phẩm miền đất hứa”, chị Yến Vinh đã mang sản phẩm hồng sấy dẻo Dran đến nhiều vùng miền trên đất nước

Còn chị Lê Thị Yến Vinh - người vừa đoạt giải Nhất Hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 do Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức với Dự án “Nông phẩm miền đất hứa”. “Từ Dự án “Nông phẩm miền đất hứa”, tôi muốn mọi người biết đến hồng Dran để vừa giữ được sản phẩm chủ lực của địa phương, vừa tạo công ăn việc làm cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn”, chị Yến Vinh cho hay.

Không chỉ rau, củ, quả, hồng Dran, mà một nông phẩm đặc trưng của Đơn Dương là dứa Cayen cũng được Hội LHPN huyện chọn để tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc và đoạt giải. Từ những dự án này đã tạo giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Không chỉ có duyên với những giải thưởng từ các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp mà Hội LHPN huyện Đơn Dương còn là đơn vị dẫn đầu phong trào khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh. Đây cũng là đơn vị triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo chị Phan Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương, đa số hội viên phụ nữ của huyện sản xuất nông nghiệp là chính, vì vậy, để động viên, khích lệ chị em tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, Hội LHPN huyện đã có nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của từng phụ nữ, giúp chị em mạnh dạn có ý kiến, lên kế hoạch kinh doanh sáng tạo để khởi nghiệp từ chính những nông phẩm của địa phương. Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi trong cán bộ, hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, kinh doanh; đồng thời, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội từ cấp huyện đến cơ sở về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Sau 4 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã tổ chức được 4 Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo phụ nữ khởi nghiệp” cấp huyện với 88 ý tưởng tham gia. Qua đó, có 20 ý tưởng được chọn vào vòng 2 cấp tỉnh, kết quả 7 ý tưởng đoạt giải vòng chung kết; 4 ý tưởng tham gia cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, kết quả 3 ý tưởng đoạt giải. Bên cạnh đó, có 5 ý tưởng tham gia Cuộc thi “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; có 3 ý tưởng qua vòng sơ khảo và tham gia Chương trình đào tạo tiền ươm mầm tại Thành phố Hồ Chí Minh; 2 ý tưởng tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ.

Nhằm hiện thực hóa các ý tưởng trở thành hiện thực, Hội LHPN huyện đã tuyên truyền, vận động thành lập 5 tổ hợp tác, tổ liên kết. Đặc biệt, năm 2021 thực hiện chủ trương phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, Hội định hướng thành lập Tổ hợp tác “Tiết kiệm và vay vốn sản xuất rau công nghệ cao” tại xã Lạc Lâm và Tổ liên kết “Sản xuất rau sạch theo hướng hữu cơ” tại xã Tu Tra. Đồng thời, Hội tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn giúp đỡ triển khai ý tưởng khởi nghiệp, kết quả đã thành lập được 1 hợp tác xã phụ nữ trùn quế Đơn Dương.

Để khích lệ hội viên phụ nữ trong việc phát triển kinh tế gia đình, có thêm động lực khởi nghiệp, Hội LHPN huyện Đơn Dương tổ chức Hội thi “Heo đất tiết kiệm” cùng các nguồn vận động trong cán bộ, hội viên phụ nữ tặng các phương tiện sinh kế cho hội viên nghèo, khó khăn, các đối tượng phụ nữ yếu thế. Hỗ trợ thành lập 1 tổ phụ nữ tương thân tương trợ; tổ phụ nữ kế hoạch nhỏ cho hội viên để phát triển kinh tế, khởi nghiệp.

“Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã quan tâm, chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của chị em hội viên phụ nữ - một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của chị em vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, tạo nền tảng kinh tế để chị em phụ nữ tự tin khởi nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, giúp chị em nhận thức về khởi nghiệp, hiểu về kinh tế và những yếu tố cần thiết để phát triển kinh doanh”, chị Hoài Thanh cho biết thêm.

Sản phẩm bột rau, củ, quả sấy lạnh của Dalahouse Farm & Food làm từ nông sản đặc trưng của Đơn Dương dần tạo niềm tin và chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất

Sản phẩm hồng sấy dẻo Dran của chị Yến Vinh với những nét đặc trưng được nhiều người ưa chuộng

