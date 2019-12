Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao thư khen cho Công an TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Chiều 21/12, tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành trao thư khen cho tập thể cán bộ lãnh đạo, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp, phòng chống tội phạm. Dự buổi lễ trao thư khen có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Lâm Đồng và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc.

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao thư khen và tiền thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc

Ngay trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Bảo Lộc đã lập được một số thành tích nổi bật. Để động viên tinh thần, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu, lập thành tích nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng thư khen về thành tích đột xuất cho Công an TP Bảo Lộc.

Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt năm 2019, ngay trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, Công an TP Bảo Lộc đã thực hiện đồng loạt các đợt ra quân tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đã đạt được một số thành tích nổi bật như: Phát hiện, bắt quả tang vụ đánh bạc, thu giữ số tiền hơn 82 triệu đồng và 1 xe ô tô, 4 xe máy, 6 điện thoại di động vào ngày 11/12, đã khởi tố bắt giam 7 đối tượng; phát hiện 60 thanh niên tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường vào ngày 15/12, tạm giữ 30 xe máy để xác minh xử lý; bắt quả tang vụ đá gà được thua bằng tiền qua mạng gồm 18 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 98 triệu đồng, 1 xe ô tô, 16 xe máy, 18 điện thoại di động, tạm giam 9 đối tượng. Đặc biệt, vào lúc 23 giờ ngày 17/12, Công an thành phố tiến hành kiểm tra quán Karaoke Bình Minh, phát hiện 42 đối tượng đang bay lắc; trong đó, có 40 đối tượng dương tính với chất ma túy, 3 đối tượng nghi vấn tang trữ trái phép chất ma túy, thu nhiều tang vật liên quan để tiếp tục điều tra xử lý. Với những thành tích nêu trên của Công an TP Bảo Lộc trong những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đã giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, củng cố lòng tin của người dân đối với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công an TP Bảo Lộc đã đạt được, chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục đạt được nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc tham dự buổi trao thư khen

Kèm theo thư khen là số tiền thưởng 20 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng đã ghi nhận những thành tích mà Công an TP Bảo Lộc đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh đây là những chiến công bước đầu và nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, nhất là các đợt cao điểm lễ tết và đại hội Đảng các cấp. Do đó, Công an TP Bảo Lộc cần làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Đinh Hữu Linh - Trưởng Công an TP Bảo Lộc đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền TP Bảo Lộc đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ để Công an TP Bảo Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Trưởng Công an TP Bảo Lộc cũng hứa cùng với tập thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ĐÔNG ANH