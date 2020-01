Chào xuân mới với niềm tin vững chắc

Một mùa Xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chia tay năm Kỷ Hợi với những thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực tạo đà “ bứt phá”, chúng ta chào đón xuân Canh Tý với niềm tin vững chắc rằng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu “về đích” ở tất cả các mục tiêu của chặng đường 5 năm 2016-2020.

Nhiều nhà lãnh đạo, nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đều ghi nhận năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam chúng ta vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt. Tăng trưởng GDP tiếp tục ở mức cao hàng đầu thế giới (đạt 7,02%). Lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân ở mức 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 10,7% so với năm 2018, đạt mức kỷ lục 517 tỷ USD. Xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay đạt 79 tỷ USD (năm 2018 đạt 63,5 tỷ USD). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33,9% GDP. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò động lực cho phát triển. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Văn hóa, xã hội được chú trọng, thể thao đứng thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 với 98 huy chương vàng. Chất lượng cuộc sống của nhân dân ở khắp mọi vùng miền tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”; khai trương và đưa vào vận hành 3 hệ thống quan trọng, tạo tiền đề xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Đó là Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống E-Cabinet và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, có thể nói kết quả kinh tế -xã hội năm 2019 của đất nước đã vượt hơn cả về lượng và chất như lời nhận xét, đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa diễn ra ngày 30-31/12 vừa qua.

Bên cạnh đó công cuộc chỉnh đốn Đảng, mà mũi nhọn là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước (90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV…). Đồng thời, Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Như phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020 “Năm 2020 lại phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2019”, với chúng ta, đó là yêu cầu, mục tiêu, động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng.

Với tinh thần đó, ngay trong ngày đầu năm mới 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ đã ký ban hành đồng thời 2 nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (còn gọi là Nghị quyết 01) và Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (còn gọi là Nghị quyết 02), để tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Trên trường quốc tế, ngay mùa xuân này chúng ta cùng lúc đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 với nhiều diễn đàn khu vực do ASEAN dẫn dắt, như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF), cùng nhiều thể chế liên quan khác.

Nhìn nhận về vị thế quốc tế của Việt Nam khi đảm nhận hai cương vị này, Giáo sư danh dự Đại học New South Wales Carl Thayer đánh giá, Việt Nam có nhiều lợi thế và điểm mạnh để hoàn thành tốt cả hai trọng trách này. Giáo sư Carl Thayer chỉ rõ so với các nước ASEAN khác, Việt Nam có các thế mạnh riêng để phát huy vai trò tích cực, chủ động của mình, đảm bảo sự thành công của năm Chủ tịch ASEAN: Đó là nền kinh tế tăng trưởng nhanh và sự ổn định trong nước. Trong khi đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam có quan hệ quốc tế rộng rãi, với 16 mối quan hệ đối tác chiến lược và hơn 10 mối quan hệ đối tác toàn diện đã thiết lập với các quốc gia. Đây là nền tảng tốt để chúng ta thúc đẩy các vấn đề mà Việt Nam ủng hộ tại diễn đàn Liên Hợp Quốc.

Dĩ nhiên, bên cạnh những thuận lợi, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng nhất định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị sẽ đoàn kết nhất trí một lòng, tiếp tục tinh thần chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương mới đây để cùng phấn đấu khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xin nhắc lại lời chúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa qua: “Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Năm 2020 lại phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2019!”

Chúng ta vững tin rằng, với quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu Xuân mới, để bài ca chiến thắng Đảng ta đã viết nên từ mùa Xuân lịch sử cách đây 90 năm tiếp tục và mãi mãi vang trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam yêu dấu!

(Theo chinhphu.vn)