Gặp mặt già làng, trưởng thôn dịp Xuân Canh Tý 2020

(LĐ online) - Chiều 7/1/2020, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt 80 già làng, trưởng thôn tiêu biểu của tỉnh. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thị Lệ và lãnh đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các phòng ban liên quan.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các già làng, trưởng thôn

Trong thời gian qua, các vị già làng, trrưởng thôn trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, dòng tộc và cộng đồng dân cư chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động, sản xuất giỏi, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, chú trọng công tác tuyển quân, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ quan trọng, qua đó tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có 80 phần quà gửi tặng các già làng, trưởng thôn bày tỏ tình cảm, sự tri ân với những đóng góp to lớn của các già làng, trưởng thôn. Lãnh đạo Ban Dân vận và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi chúc mừng năm mới đến toàn thể các già làng, trưởng thôn và gia đình, chúc bà con các dân tộc thiểu số đón một năm mới ấm no, an vui, lành mạnh và hạnh phúc; mong các vị già làng, trường thôn tiếp tục phát huy trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho Đảng, Nhà nước, cho tỉnh Lâm Đồng trên mọi lĩnh vực, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, góp phần đưa Lâm Đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

NGUYỆT THU