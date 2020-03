Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(LĐ online) - Ngày 20/3, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), lãnh đạo huyện Bảo Lâm, các đơn vị địa phương cùng 147 đại biểu chính thức đại diện cho 302 đảng viên của 15 chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng ghi được nhiều dấu ấn quan trọng, đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật đó là việc tiếp quản, làm chủ công nghệ và vận hành Nhà máy sản xuất Alumin ổn định, tối ưu, hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch mà Nghị quyết Đảng bộ Công ty đề ra. Tổng sản lượng alumin quy đổi sản xuất là 3,15 triệu tấn, đạt 103,2% Nghị quyết đề ra. Sản lượng năm 2019 đạt 686.000 tấn, bằng 105% công suất thiết kế tối đa, vượt 28,1% mục tiêu nhiệm kỳ. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ đạt 13.754 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch. Tổng lợi nhuận 170 tỷ đồng, đạt 175,8% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nộp ngân sách Nhà nước tăng dần qua các năm, tổng giá trị nộp ngân sách trong nhiệm kỳ là 1.246,9 tỷ đồng, bằng 111,2% mục tiêu. Lao động bình quân hàng năm giảm từ 3-5%; đến năm 2019, lao động thực hiện bình quân là 1.460 người, giảm 282 người so với năm 2015.

Ngoài ra, Công ty cũng đạt được nhiều thành tựu trong các công tác quản lý vận hành – điều hành sản xuất; kỹ thuật công nghệ - cơ điện; an toàn, môi trường; tin học hóa – tự động hóa. Mô hình “Nhà máy Công viên” được hình thành ngày một rõ nét, tạo cảnh quan môi trường, cải thiện điều kiện làm việc. Công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được quan tâm, chú trọng; các chế độ của người lao động thực hiện đầy đủ, đúng quy định với xu hướng năm sau luôn tốt hơn năm trước.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, 100% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó, 27% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 22%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 7%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 164 đảng viên mới, tương ứng 20% so với đảng viên hiện có hàng năm, đạt tỷ lệ tối đa so với Nghị quyết đề ra (từ 15 - 20%). Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Tập đoàn khen thưởng là Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền từ 2016 - 2019, được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen năm 2017, 2019 và tặng Cờ thi đua năm 2018. Công tác đào tạo cán bộ luôn được quan tâm chú trọng, trình độ lý luận, chuyên môn của cán bộ được nâng cao. 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị cho Đại hội chu đáo, chất lượng, đúng quy trình, tiến độ từ báo cáo chính trị cũng như phương án nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức Đại hội. Các văn kiện trình bày tại Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đổi mới, sát với tình hình thực tiễn của Công ty. Ngoài ra, đồng chí cũng chỉ đạo, định hướng một số nội dung trong nhiệm kỳ tiếp theo trong công tác điều hành, tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học; quản trị chi phí; tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu, tinh giảm lao động để đạt được mục tiêu: “Doanh nghiệp ít người, trả lương cao”. Đặc biệt, đồng chí cũng nhấn mạnh “công tác xây dựng Đảng luôn là then chốt”, do đó, phải không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Công ty; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Với tinh thần “dân chủ, trí tuệ và đổi mới”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty Nhôm Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuẩn hóa, tối ưu hóa mọi mặt, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đạt mức cạnh tranh với các nhà máy sản xuất alumin trên thế giới, từng bước cường hóa đạt công suất 750.000 - 800.000 tấn alumin quy đổi vào năm 2025. Chăm lo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của doanh nghiệp. Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể quần chúng vững mạnh, tạo thế phát triển ổn định, bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư Đảng ủy Công ty và bầu đoàn đoại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty Nhôm Lâm Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

