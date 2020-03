Tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Tối nay, 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt ký Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, để thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các biện pháp sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt chủ trì cuộc họp cấp bách triển khai Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ trong chiều 31/3

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/04 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/04/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh và cấp huyện, cấp xã bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến; bố trí trực lãnh đạo và những vị trí cần thiết phải làm việc tại cơ quan, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; ưu tiên giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (thành phố Hồ Chí Minh) trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, kể cả hình thức vận chuyển hành khách thông qua hợp đồng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển đến các địa phương có dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Vận động các cơ sở lưu trú đăng ký tự nguyện làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí

Tạm dừng hoạt động các dịch vụ lưu trú; riêng đối với các cơ sở hiện đang có khách lưu trú phải khẩn trương báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và Công an địa phương để có biện pháp giám sát dịch bệnh; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vận động các cơ sở lưu trú đăng ký tự nguyện làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, để không lây nhiễm chéo.

Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong thời gian thực hiện cách ly cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyền truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân, chấn chỉnh những trường hợp giật tít gây hoang mang, hiểu nhầm trong xã hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp những người bán vé số dạo, các đối tượng lang thang cơ nhỡ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

UBND các huyện, thành phố biên soạn nội dung hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngắn gọn, dễ hiểu gởi đến từng hộ gia đình biết, thực hiện; thành lập các đội kiểm tra liên ngành (quy mô phù hợp) để đôn đốc nhắc nhở tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg và Công điện này, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Vận động nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ, đóng góp các nguồn lực để phòng chống dịch; vận động các tổ chức, cá nhân xem xét miễn giảm giá cho thuê phòng trọ, chỗ ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

AN NHIÊN