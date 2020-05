(LĐ online) - Sáng 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những nội dung cốt lõi của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự cùng với 50 đại biểu thuộc lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Các đại biểu đã được tìm hiểu Nghị quyết số 18 và Kết luận 26 của Bộ Chính trị về quan điểm, mục tiêu, chính sách, giải pháp về phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam. Trong đó, đi sâu phân tích về xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước kết hợp với khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngoài một cách hợp lý; đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng; đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới, tái tạo năng lượng sinh học, điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; thiết lập an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện mở để từng bước hình thành thị trường năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu, với những nội dung cốt lõi về chính sách thương mại hàng hóa, dịch vụ đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam khi gia nhập thị trường châu Âu; những cơ hội, thách thức và các giải pháp cần triển khai thực hiện khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu… Thông qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm bắt những kiến thức cần thiết về phát triển năng lượng quốc gia và tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên Minh châu Âu, để từ đó có những định hướng cụ thể sát hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

NGUYỄN NGHĨA