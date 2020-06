Đại hội Đảng bộ Phường 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 - 26/6, Đảng bộ Phường 8 (TP Đà Lạt) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và lãnh đạo các phòng, ban thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Tôn Thiện San – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, lãnh đạo các phòng, ban của Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan và đông đủ đảng viên tiêu biểu đại diện cho toàn Đảng bộ về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Phường 8 đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tăng 15 ha so với đầu nhiệm kỳ. Vận động Nhân dân xây dựng được 8 công trình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Thu ngân sách vượt 18,46% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, toàn Phường 8 không còn hộ nghèo. Phường được công nhận là phường văn minh đô thị 05 năm liền ( 2015 – 2020). Hàng năm, có 90% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Phường trong nhiệm kỳ kết nạp được 43 đảng viên mới. Hàng năm, có từ 75 – 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm, có trên 85% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. Đảng bộ Phường hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2015 – 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vừng mạnh. Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh. Góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Phường 8 phấn đấu hàng năm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 5 – 10%. Phấn đấu tổng thu nhập bình quân đạt 550 triệu đồng/ha/năm đối với hoa và 350 triệu đồng/ha/năm đối với rau. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Phường văn minh đô thị, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%...

Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – hành động – sáng tạo”, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua các nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự điều hành của chính quyền. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, hướng đến xây dựng Phường 8 phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại. Góp phần xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh vào năm 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 8, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tôn Thiện San –Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân Phường 8 đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020. Chủ tịch thành phố lưu ý Phường 8 cần tập trung quan tâm lãnh chỉ đạo toàn phường trong nhiệm kỳ tới phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế sẵn có, tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, tăng giá trị bình quân thu nhập trên diện tích đất, tập trung phát triển các mô hình hợp tác xã, lưu ý đến yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị. Tập trung khắc phục hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng, thúc đẩy các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng nhưng lưu ý đảm bảo yêu cầu về trật tự và phát huy phong cách văn hóa người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch và mến khách, hướng đến xây dựng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Phong được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Phường 8 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 12 đồng chí.

NGUYỆT THU