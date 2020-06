Đam Rông: Hoàn tất đại hội Đảng ở xã khó khăn nhất

(LĐ online) - Ngày 4-5/6, Đảng bộ xã Đạ Long (huyện Đam Rông) đã tiến hành Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là địa phương vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất ở huyện Đam Rông.

Lãnh đạo huyện Đam Rông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đạ Long là xã thuần nông với 93% dân số là người đồng bào DTTS. So với các xã khác ở huyện Đam Rông, xã Đạ Long vẫn ở bậc thấp nhất trong nấc thang phát triển. Tuy nhiên, so với chính thực lực của địa phương thì nơi này vẫn có những bước khởi sắc nhất định. Nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã Đạ Long có nhiều bước phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kết hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần nông lâm thủy sản, tăng thương mại, dịch vụ và công nghiệp xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu. Chương trình giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Tỉ lệ hộ nghèo từ 42,14% đầu nhiệm kỳ giảm xuống còn 22,43% (theo tiêu chí mới). Cơ sở vật chất xã hội từng bước được quan tâm, đầu tư, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của sự phát triển. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Hiện, Đạ Long đạt 14/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 76%. An sinh xã hội được chú trọng, các vấn đề y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao ngày càng phát triển cơ bản phục vụ tốt nhu cầu Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Hàng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 42 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 124 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng dần đi vào nề nếp. Công tác dân vận được tăng cường, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến nhất định theo hướng gần dân, sát cơ sở. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước được quan tâm. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

Tại Đại hội, những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua cũng được chỉ rõ. Trong đó, tốc độ phát triển kinh tế chưa xứng với tiềm năng sẵn có của địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, thụ động và thiếu bền vững. Tư tưởng trông chờ ỷ lại vẫn còn. Nhiều hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ triệt để, tình trạng phá rừng làm rẫy vẫn còn xảy ra... Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn chuyển biến chậm, công tác cán bộ còn nhiều khó khăn... Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu tổng quát được Đảng bộ xã Đạ Long đặt ra là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn vững mạnh. Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực, nhất là nội lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới.

Công tác kiểm phiếu bầu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạ Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trương Văn Sáng tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí; trong đó, có 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Huyện Đam Rông có 11 Đảng bộ cơ sở, gồm: 8 Đảng bộ xã, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ bBan Chỉ huy Quân sự huyện và Đảng bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Serepok. Hiện, đã có 4 Đảng bộ xã, Đảng bộ Quân sự huyện và Đảng bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Serepok đã tiến hành đại hội xong. Toàn huyện có 28 chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Hiện, đã có 9 chi bộ đại hội xong.

Dự kiến đến 20/6 các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc Huyện uỷ sẽ hoàn tất công tác đại hội để tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ 4 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2020.

NGỌC NGÀ - HỒNG THẮM