Nhiều tập thể, cá nhân ngành Công an Lâm Đồng được khen thưởng

(LĐ online) - Ngày 4/6, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương và trao Thư khen, Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội, công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đại Tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã đọc và trao Thư khen kèm số tiền thưởng là 10 triệu đồng của lãnh đạo Bộ Công an biểu dương lực lượng Công an Lâm Đồng, cụ thể là Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02) đã làm tốt công tác phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người tạo hiện trường giả đốt xác nạn nhân để phi tang xảy ra ngày 3/5/2020 tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, bắt đối tượng gây án là Đỗ Văn Minh.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tại buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo Công an tỉnh cũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể là Phòng PC 02 Công an tỉnh và Công an huyện Di Linh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể Công an huyện Bảo Lâm và 2 cá nhân là Nguyễn Sỹ Thuận - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và ông Trần Văn Chính - Phó trưởng Công an xã Lộc Bắc (Công an huyện Bảo Lâm) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN