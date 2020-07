Đồng chí Lê Vinh Quy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí Thư Đảng uỷ Công an tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Sáng 24/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025



Đồng chí Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, tại phiên bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ diễn ra vào chiều 23/7, đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khoá XII cũng đã tổ chức bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh khoá mới, đồng chí Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; đồng chí Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng với số phiếu bầu đạt 100%.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh cũng đã tiến hành bầu Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Lê Hồng Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Văn Tiếp được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và đồng chí Phạm Đúng được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh.

Trong phiên sáng nay, Đại hội tiếp tục tiến hành bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết và tổ chức tham luận một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ; về công tác đấu tranh chống các loại tội phạm…

Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

100% đại biểu đã nhất trí và biểu quyết thông qua Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khoá XI, trình Đại hội lần thứ XII; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới, đồng chí Lê Vinh Quy cũng đã trao tặng những bó hoa tươi thắm ghi nhận đóng góp của các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an khoá XI và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khoá XI.

Đại tá Lê Vinh Quy - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tá Lê Vinh Quy nhấn mạnh: Qua 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc và trí tuệ cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Các đại biểu tham dự Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ, các đại biểu đã thảo luận và trình bày nhiều ý kiến bổ sung vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoá XI cũng như đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công an tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, đồng chí Lê Vinh Quy kêu gọi toàn đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã đặt ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh được bầu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên ra mắt Đại hội Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội Tặng quà chia tay Ban Chấp hành khoá cũ

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN