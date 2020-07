Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là cơ quan trung tâm hiệp đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về các mảng công tác thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, thời gian qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Phòng Tham mưu luôn chủ động, tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Lực lượng vũ trang tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Phòng Tham mưu đã điều hành các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là điều kiện, tiền đề để thúc đẩy và phát triển KT-XH tại địa phương.

Hàng năm, Phòng đã giúp Bộ CHQS tỉnh tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đầy đủ hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật. Qua đó, tạo hành lang pháp lý để điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Đề án Khu vực phòng thủ của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trực tiếp thẩm định về mặt quốc phòng các dự án kinh tế - xã hội, thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; đặc biệt là ở các vùng chiến lược, vùng kinh tế trọng điểm. Ngoài tra, Phòng còn tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh tỉnh triển khai, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, trong đó: Đối tượng 1 tham gia đạt 100%; Đối tượng 2 có 233 đồng chí tham gia, đạt 92,83%; Đối tượng 3 có 1.613 học viên tham gia, đạt 94,11%; Đối tượng 4 có 16.455 học viên tham gia, đạt 94,93%.

Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai sâu rộng, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trực tiếp hướng dẫn các địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Cụ thể, trong 5 năm qua (2015-2020) đã giao 5.151 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên từ 2,76-5,6%. Đối với công tác tuyển sinh quân sự có 535 thí sinh thi đậu vào các học viện, nhà trường quân đội. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn bảo đảm chỉ tiêu được giao, hiện nay số lượng dân quân tự vệ đạt 1,55% so với dân số. Hoạt động dân quân tự vệ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, thực sự là lực lượng nòng cốt tại địa phương trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục thiên tai, dịch, địch họa trên địa bàn.

Hàng năm, Phòng cũng đã tham mưu tổ chức thành công nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên. Từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trong 5 năm qua đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh và 12 huyện, thành phố, bảo đảm 100% chỉ tiêu. Qua diễn tập, nhận thức của hệ thống chính trị về cơ chế vận hành theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ngày càng nhuần nhuyễn. Theo đó, hàng năm đã tổ chức tập huấn, huấn luyện cho 100% các đầu mối, đơn vị bảo đảm đúng quy định công tác tham mưu, huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cũng như vũ khí trang bị theo yêu cầu đề ra.

Là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của địa phương, thời gian qua Phòng Tham mưu đã giúp Bộ CHQS tỉnh duy trì các đơn vị từ tỉnh đến các phường, xã, thị trấn luôn ở tư thế sẵn sàng cao về người cũng như phương tiện kỹ thuật giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao. Tổ chức lực lượng rà phá bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh được 1.567 kg, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trong thời gian tới, Đảng bộ Phòng Tham mưu rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng như sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Phòng Tham mưu đã trực tiếp góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

NGUYỆT THU