Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(LĐ online) - Sáng 12/8, Đảng bộ huyện Cát Tiên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng 189 đại biểu chính thức đại diện cho 2.004 đảng viên của 33 tổ chức cơ sở đảng.

Trước khi khai mạc Đại hội, các đại biểu đã viếng Đài tưởng niệm thắp hương nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người đã cống hiến, hy sinh cho mảnh đất Cát Tiên tươi đẹp, bình yên, no ấm.

Trước đó, chiều 11/8, trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Hiển – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Tiên nhấn mạnh: Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã diễn ra dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiến lần thứ VIII. Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần này được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của đại biểu, của đông đảo đảng viên và toàn thể Nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cát Tiên đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII. Báo cáo nhận định: Nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một bước tiến mới của Cát Tiên trên nền tảng, thành tựu của 30 năm hình thành và phát triển. Nền kinh tế phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất (GO) tăng bình quân 6,31%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, đến nay đạt 54,4 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước đạt khá, tổng thu trong 5 năm đạt 187,5 tỷ đồng. Xây dựng kết cấu hạ tầng được đầu tư từng bước hoàn thiện với tổng số vốn đầu tư phát triển xã hội 3.385,44 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo đạt kết quả khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cát Tiên về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,91%, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS là 1,52%; 70,1% người dân thị trấn được dùng nước sạch sinh hoạt, 96% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 99,95% hộ dân sử dụng điện. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm đúng mức, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,9%. Lĩnh văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng đạt chuẩn, chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS được nâng lên; y tế, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm. 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, 10 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,1%; 33/37 trường đạt chuẩn quốc gia; 95% gia đình văn hóa, trên 95% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Cát Tiên đạt chuẩn văn minh đô thị, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Bên cạnh những kết quả, Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Đó là: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế có chuyển biến, nhưng còn chậm và thiếu bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa toàn diện; khâu tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị đã được hình thành nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa bền vững; một số HTX, tổ hợp tác hoạt động với hiệu quả chưa cao; sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn yếu, đầu ra chưa ổn định; các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chậm phát triển; cơ sở sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ. Một số tiêu chí nông thôn mới đã đạt được nhưng chưa bền vững; xây dựng khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu chưa đồng bộ; hạ tầng phục vụ du lịch chưa đầy đủ, đề án phát triển du lịch còn lúng túng; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao… Đây cũng là những nội dung mà Đại hội tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành quả phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Cát Tiên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, từ 3 năm trở lại đây, công tác xây dựng Đảng của huyện Cát Tiên có nhiều chuyển biến rất tích cực, có sự thống nhất cao trong nội bộ tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà kết quả sinh động nhất là tập thể Bqn Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên được Bán Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đó là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và Nhân dân huyện Cát Tiên, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần đưa ra các giải pháp để phát huy những tiềm năng, lợi thế của huyện; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; xác định rõ cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cây dược liệu, đưa thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” thành thương hiệu mạnh trên thị trường; mở rộng liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; mở rộng và phát triển kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác; hình thành các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh môi trường; kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại; quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp tập trung tại thị trấn Phước Cát, đưa Phước Cát trở thành điểm liên kết vùng kết nối với các xã, các huyện của tỉnh Bình Phước. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và tài nguyên khoáng sản; phát huy lợi thế của địa phương về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc, làng nghề truyền thống, phương thức canh tác nông nghiệp để phát triển du lịch. Đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ở ngành nghề lợi thế; cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với tinh giản biên chế, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính. Cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, xem đây là động lực của sự phát triển. Chú trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực; xây dựng văn hóa, con người Cát Tiên hòa quyện giữa các vùng miền trong cả nước, khơi dậy truyền thống văn hóa, khát vọng vươn lên trong cuộc sống; có giải pháp hữu hiệu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa như tiếng nói, chữ viết, trang phục, nhà ở, phong tục tập quán, sinh hoạt cộng đồng, diễn xướng dân gian; đảm bảo tốt an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; cần lưu ý đến số lượng, thành phần, cơ cấu đảm bảo theo quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới phải là một tập thể thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với Nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên sẽ diễn ra đến hết ngày 13/8.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Lão thành cách mạng Hoàng Thanh (96 tuổi đời, 74 tuổi Đảng) người từng gắn bó với Cát Tiên kể lại những ngày đầu gian khó, bày tỏ niềm vui trước sự phát triển, đổi thay và niềm tin yêu, kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo mới của huyện

Các đại biểu viếng Đài tưởng niệm



QUỲNH UYỂN