Di chúc Bác Hồ - những điều tâm huyết, sâu sắc về xây dựng Đảng

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách cao đẹp của Người. Đọc Di chúc của Bác trong thời điểm Đảng ta đang tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng nhận thức đầy đủ hơn về những điều tâm huyết, sâu sắc của Bác khi nói về Đảng.

Di chúc Bác Hồ. Ảnh: Tư liệu

Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong vòng bốn năm, bắt đầu từ ngày 10/5/1965, được Người cân nhắc từng câu, từng chữ, bổ sung, sửa chữa nhiều lần để hoàn thiện lần cuối vào ngày 10/5/1969. Bản Di chúc có khoảng 1.000 từ, nhưng đã phản ánh tập trung nhất những suy nghĩ, tình cảm và trăn trở của Người về những công việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, trong đó trước hết Bác nói về xây dựng Đảng.

Về xây dựng Đảng trong bản Di chúc, Bác tập trung vào ba vấn đề lớn: Trước hết, khẳng định “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”, là yếu tố đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ đó, Người yêu cầu phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất “từ Trung ương đến chi bộ”; nghĩa là trong Đảng không để xẩy ra tình trạng “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và coi đây là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, là biện pháp phòng ngừa sự chia rẽ, bè phái, làm suy yếu và mất sức chiến đấu của Đảng. Thứ hai, phải phát huy dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình thường xuyên và nghiêm túc. Đây là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là yếu tố quyết định giữ gìn uy tín của Đảng và giúp cán bộ, đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Thứ ba, “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Đây là nội dung cốt lõi trong xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền, theo đó đòi hỏi mỗi đảng viên và cán bộ phải hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực, thoái hóa trong Đảng. Làm tốt ba vấn đề trên, Đảng ta sẽ trong sạch, vững mạnh, được Nhân dân tin tưởng, yêu quý và một lòng đi theo Đảng.

Thực hiện di huấn của Người, hơn 50 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Hoàn thành trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên CNXH; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, từng bước xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như điều mong ước của Bác. Rõ ràng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay” (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII). Những thành tựu to lớn của đất nước ta đều được bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng Mác xít - Lênin nít chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Sở dĩ Đảng ta làm được những điều kỳ diệu cho đất nước và Nhân dân là do Đảng đã không ngừng chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức. Nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được ban hành và thực hiện có hiệu quả, tiêu biểu như: Nghị quyết Trung ương 23, khóa III (12/1974) về xây dựng Đảng đã tạo sức mạnh, sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. Đại hội VI của Đảng (12/1986) là sự tự phê bình, phê bình nghiêm túc, một cuộc chỉnh đốn lớn để đi đến hoạch định đường lối đổi mới. Hội nghị Trung ương 3, khóa VII (6/1992) về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đối với vận mệnh chế độ ta và Đảng ta trước sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Đông Âu và Liên Xô. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII (2/1999) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng đã kịp thời ngăn chặn sự suy thoái khi nó mới nẩy sinh, tạo nên một sức mạnh mới, sức chiến đấu mới để xây dựng Đảng và lấy lại lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, (1/2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, (10/2016) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đã nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ để có biện pháp ngăn chặn kịp thời… Điều đó cho thấy trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua vẫn còn nhiều khuyết điểm, yếu kém cần phải tiếp tục khắc phục, đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu; chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả; trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm diễn ra khá phổ biến ở các cấp; bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên vẫn diễn ra nghiêm trọng và ngày càng tinh vi, phức tạp; tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra trong nội bộ… “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng, thiết nghĩ thời gian tới cần phải: Tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng cả về nhận thức và hành động; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường sức mạnh tổ chức và tính kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực tổ chức, lãnh đạo, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo đức trong Đảng, xây dựng văn hóa Đảng; ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên và kiểm soát quyền lực. Cán bộ, đảng viên cần nâng cao hơn nữa ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm huy động được sức mạnh của Nhân dân - động lực to lớn của công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước ngày càng cao…, đòi hỏi toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn khắc sâu lời căn dặn của Bác: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

VĂN NHÂN