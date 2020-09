Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là chống dịch hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH

(LĐ online) - Ngày 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8. Dự họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH tháng 8

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) trong tháng 8, cho biết: Các ngành, các cấp và địa phương đã chủ động, cương quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiến độ sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo thời vụ; giá cả các mặt hàng nông sản tăng; thu ngân sách tăng; tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh an toàn; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản đã có chuyển biến; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân bảo đảm, an sinh xã hội được chú trọng, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông được quan tâm thực hiện. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Mặc dù các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển KT-XH; tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng, số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm so với cùng kỳ; các hoạt động vận tải hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống, số khách du lịch giảm mạnh so cùng kỳ. Lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo cụ thể về tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị đón người dân từ Đà Nẵng trở về Lâm Đồng, những điểm nóng trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; những vấn đề của môi trường, rác thải, an ninh trật tự; dự kiến chương trình cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới ở các cấp…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, đánh giá: Dù ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh Covid-19, nhưng các ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng, chuyển biến tích cực ở nhiều lĩnh vực... Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý những công việc trong tháng 9 rất quan trọng. Cả hệ thống chính trị vẫn phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là chống dịch hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH ở mức tốt nhất cho năm 2020 và giai đoạn 5 năm, 10 năm (2015-2020 và 2010-2020).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản, những đơn vị chưa đạt 80% khối lượng, những dự án mới khởi công chưa được 30% khối lượng sẽ bị điều chuyển vốn cho các công trình khác đang cần vốn. Các nguồn vốn không cách gì sử dụng thì chuyển trả, không lấy lý do do mưa hay dịch bệnh…

