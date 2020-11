Chung vui ngày hội đại đoàn kết

(LĐ online) - Ngày 16/11, Thôn 8A (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và đón nhận danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”. Đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê; đại diện lãnh đạo địa phương đã về dự chung vui cùng bà con Thôn 8A.

Đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ với Bác Tôn cho cán bộ và Nhân dân Thôn 8A

Thôn 8A hiện có 239 hộ với 1.035 nhân khẩu gồm các dân tộc Kinh, K'Ho, Tày, Nùng cùng nhau sinh sống. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của chi bộ, ban công tác Mặt trận phối hợp với chính quyền, đoàn thể đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật; vận động Nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Với 195 ha chủ yếu là cà phê, chè, bà con đã kết hợp trồng xen canh các loại cây ăn quả như: Sầu riêng, bơ, mít, chuối, mắc ca. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao, số hộ giàu ngày càng tăng.

Theo thống kê, hiện Thôn 8A có 61% số hộ giàu, khá; hộ trung bình khá chiếm 33%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm. Qua bình xét năm 2020, Thôn 8A có 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức ký giao ước thi đua phát động theo 5 nội dung “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu và các chương trình, kế hoạch của MTTQ các cấp phát động năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Bảo Lâm trao bằng công nhận khu dân cư tiêu biểu cho Thôn 8A

Chung vui cùng Nhân dân Thôn 8A, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc –Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ và Nhân dân Thôn 8A nỗ lực cố gắng trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, bà con tiếp tục cố gắng, đồng tâm phấn đấu nâng cao tiêu chí và giữ vững danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và động viên Nhân dân đồng thuận để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư; đảm bảo công tác an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của thôn ngày càng vững mạnh. Tiếp tục nâng cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Nhân dân trong thôn cần thực hiện có hiệu quả các chính sách, phản biện xã hội cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng…

Nhân dịp này, đồng chí Đồng chí Phạm Thị Phúc đã trao tặng cho cán bộ và Nhân dân Thôn 8A bức ảnh chân dung Bác Hồ với Bác Tôn, bằng công nhận khu dân cư tiêu biểu và số tiền 10 triệu đồng; tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê.

Đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê Lãnh đạo huyện Bảo Lâm tặng quà cho hộ tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn

