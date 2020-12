Chi bộ đảng ở Terracotta

Có 3 đảng viên thuộc một chi bộ đảng ở doanh nghiệp tư nhân với 210 nhân viên, nhưng chi bộ ấy đã trở thành điểm tựa của người lao động, là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy các hoạt động của doanh nghiệp phát triển.

Hoạt động của chi bộ đảng đã góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh tại Khu nghỉ dưỡng Terracotta

Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm với thương hiệu Khu nghỉ dưỡng Terracotta đi vào hoạt động từ năm 2015. Đây là doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Năm 2017, công đoàn cơ sở của công ty được thành lập nhằm xây dựng các phong trào hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Việc xây dựng tổ chức công đoàn với các hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy hoạt động chuyên môn của công ty chính là tiền đề quan trọng để thành lập chi bộ đảng tại doanh nghiệp này vào tháng 4/2019.

Ông Đặng Tấn Được - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc điều hành phụ trách nhân sự Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm, cho biết: “Ban đầu, chỉ có giám đốc và phó giám đốc điều hành tại Công ty là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khách sạn Palace. Sau này, do thay đổi đơn vị công tác nên một đảng viên chuyển về sinh hoạt tại địa phương và một đảng viên sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Sau này, trong số các nhân sự được tuyển dụng làm việc tại Công ty đã có thêm một đảng viên, nâng tổng số đảng viên làm việc tại đơn vị lên 3 người. Được sự hỗ trợ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm đã được thành lập”.

Chi bộ có 3 đảng viên gồm: Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc điều hành phụ trách nhân sự và một nhân viên. Việc hai đảng viên trong chi bộ giữ những cương vị chủ chốt trong doanh nghiệp, lại có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác Đảng tại Chi bộ Khách sạn Palace là yếu tố thuận lợi và quan trọng thúc đẩy hiệu quả hoạt động của chi bộ. Cụ thể, Nghị quyết của chi bộ ban hành luôn bám sát thực tế tình hình kinh doanh của công ty. Các nội dung đưa ra trong nghị quyết của chi bộ luôn gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu mà Hội đồng quản trị đưa ra hàng năm. Trong quá trình hoạt động, Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân, nhất là phổ biến các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị và các chế độ, quyền lợi của người lao động. Tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng Điều lệ Đảng, đồng thời, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đặc biệt, Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức xây dựng của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động kinh doanh nói chung và vấn đề việc làm của người lao động trong công ty nói riêng bị ảnh hưởng, tuy nhiên Khu nghỉ dưỡng Terracotta thuộc Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm vẫn vươn lên ở Top đầu về doanh thu mảng nhà hàng, khách sạn ở Đà Lạt. Trong khó khăn ấy, vai trò của chi bộ và công đoàn đã được phát huy hiệu quả và nhận được sự ghi nhận rất lớn từ phía công ty. Ông Đặng Tấn Được cho biết: “Xác định ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là nặng nề và lâu dài ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, nhưng cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên và tổ chức công đoàn công ty nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh; đồng thời, bảo đảm tuyệt đối về vấn đề an toàn sức khỏe theo quy định của ngành Y tế”. Trong quá trình thực hiện Chi bộ đã chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đảm bảo công việc cho người lao động. Đơn cử như việc thay đổi chiến lược kinh doanh từ khách đoàn qua khách lẻ và chuyển đổi hình thức quảng bá tiếp thị cũng như áp dụng các mức giá ưu đãi để thu hút khách hàng. Các chiến lược kinh doanh mới được linh hoạt truyền tải đến đội ngũ nhân viên để đảm bảo công tác chuyên môn vẫn được triển khai và các biện pháp an toàn trong y tế cũng được đảm bảo. Bên cạnh đó, các đảng viên, nhất là đảng viên ở vị trí lãnh đạo thường xuyên gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Từ đó, có sự chỉ đạo kịp thời với công đoàn cơ sở để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Bởi vậy, chi bộ và công đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa của người lao động; là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp. Và, hiệu quả hoạt động của chi bộ, công đoàn đã được chứng minh thông qua con số ước tính công suất phòng bình quân năm 2020 của Khu nghỉ dưỡng Terracotta đạt 48,40%, doanh thu ước tính đạt trên 89 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 10 tỷ đồng.

Ông Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho rằng: “Đại dịch COVID-19 tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thậm chí một số lĩnh vực, ngành, nghề sản xuất kinh doanh phải tạm ngưng hoạt động. Người lao động phải tạm nghỉ việc hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sút... Tuy nhiên, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối đã có rất nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Và những thành tích mà Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm có được tại Khu nghỉ dưỡng Terracotta là rất đáng ghi nhận”.

Từ thực tiễn hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng ở Công ty Cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khẳng định, việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đã góp phần đưa hoạt động của doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và đúng pháp luật; bảo đảm lợi ích hài hòa của giới chủ và người lao động. Đồng thời, khẳng định vai trò của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

