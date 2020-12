HĐND huyện Cát Tiên khóa VII tổ chức kỳ họp thứ 10

(LĐ online) - Sáng 17/12, HĐND huyện Cát Tiên khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối năm.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Cát Tiên thông qua các báo cáo, tờ trình; tổ chức thảo luận, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, HĐND huyện Cát Tiên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu – chi ngân sách năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020 bên cạnh những thuận lợi thì cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức như dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh dịch tả lợn châu Phi, giá một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, đại dịch Covid – 19… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của Nhân dân. Nhưng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị vừa tổ chức sản xuất vừa phòng chống dịch Covid-19; sự nỗ lực, đồng thuận của Nhân dân vượt khó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh, nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2020 tiếp tục phát triển ổn định, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng thời, trong năm 2020, huyện Cát Tiên thực hiện tốt công tác sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội gắn với thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và các đối tượng khác nhân dịp lễ, tết; làm tốt công tác an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Cát Tiên khóa VII diễn ra trong 2 ngày. Chiều 17/12, HĐND huyện Cát Tiên tiến hành thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn các cơ quan nhà nước về các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Ngày 18/12, HĐND huyện nghe báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020 và xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

MAI LAN