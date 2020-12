Gặp mặt các linh mục nhân dịp Noel năm 2020

(LĐ online) - Chiều ngày 18/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức gặp mặt thân mật các vị chức sắc, linh mục giáo xứ trên địa bàn huyện Đức Trọng nhân dịp lễ Noel năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng Lê Hồng Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buỗi lễ gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Hồng Khánh - đã thông tin nhanh đến các vị Linh mục về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó nhấn mạnh, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid -19, thiên tai nhưng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch; chỉ số phát triển công nghiệp tiếp tục tăng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển khá. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sốngvật chất lẫn tinh thần của các tầng lớp Nhân dân, trong đó đồng bào giáo dân được nâng lên rõ rệt.

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc, linh mục đã nêu ý kiến xoay quanh một số vấn đề nổi cộm như: Việc nâng cấp các tuyến đường giao thông; công tác nâng cao giáo dục, đào tạo cho con em giáo dân; vấn đề về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông một số các tuyến đường trên địa bàn huyện... Các vị chức sắc, linh mục cũng bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Nhà nước đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con giáo dân. Đồng thời, khẳng định tiếp tục động viên, hướng dẫn đồng bào giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, góp phần cùng Nhân dân trong huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

T.VŨ