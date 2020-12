Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

• Án chung giảm hơn 21%

(LĐ online) - Chiều 18/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào năm 2021.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Cục Phó Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thượng tá Trương Minh Đương - Phó Giám đốc công an tỉnh đã trình bày báo cáo, cho thấy, năm 2020, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Trung ương Đảng và Chính phủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động đông đảo cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị; kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Bảo vệ tốt an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh (QPAN) trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, đã điều tra khám phá 706/775 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 91,09%), 78/79 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 98,73%), thiệt hại: 33 người chết, 95 người bị thương và tài sản trị giá khoảng 26,08 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2019, án chung giảm 21,62% (707/902 vụ) - đạt chỉ tiêu giảm ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2019, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng vụ 24 vụ (74/50 vụ); 34 trường hợp "cò" có các hành vi chèo kéo, ép buộc khách hàng mua hàng hóa, vi phạm các quy định TTATGT, vi phạm các quy định về quảng cáo.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, tạo không khí thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa trao Cờ thi đua cho 3 tập thể xuất sắc

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp... trình bày tham luận về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Biểu dương những kết quả mà các tập thể, cá nhân đã nỗ lực và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; bằng khen cho 35 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 12 tập thể; tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho 123 cá nhân.

Đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để thực hiện tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2021.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; xử lý nghiêm cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh vi phạm vi định về sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Cục Phó Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho 12 tập thể

Đi đôi với tăng cường tổ chức các đợt phát động quần chúng, từng địa phương, cơ sở triển khai các đường dây nóng, các hòm thư tố giác tội phạm, phản ánh tình hình giao thông vừa để các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin.

Trên cơ sở đó tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt; giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm trong học sinh, sinh viên, tội phạm và vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép, các hoạt động "cò du lịch", “tín dụng đen” đang nổi lên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của những mô hình tự phòng, tự quản, mô hình an ninh trên các lĩnh vực.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, củng cố các lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sẵn sàng huy động lực lượng giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên và các cơ quan chức năng. Đề cao trách nhiệm chính trị của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa cũng yêu cầu, sau hội nghị này, các địa phương đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt những yêu cầu nhiệm vụ mà hội nghị đã đề ra; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 sát và hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương, đảm bảo đưa phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN