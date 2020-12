Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12/2020

(LĐ online) - Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 12/2020 và tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị, tại đầu cầu Hà Nội có đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại Lâm Đồng, tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu là báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại hơn 500 điểm cầu với hơn 20.000 đại biểu tham dự tại các tỉnh, các huyện và tại các xã, phường, thị trấn. Các đại biểu tham dự được báo cáo viên Trung ương thông tin, báo cáo nhiều nội dung, chuyên đề quan trọng.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin chuyên đề “Tập đoàn điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện giai đoạn 2021 - 2025”. Năm 2020 do ảnh hưởng bão lũ và đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế trong cả nước nên nhu cầu điện năm 2020 tăng trưởng thấp hơn so kế hoạch dự kiến. Điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 214,2 tỷ kWh, tăng trưởng 2,1% so năm 2019. Đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 61.000MW, tăng 4.700MW so với năm 2019, trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo là 10.400MW chiếm 17% đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội VN năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”. Năm 2020 là năm khá đặc biệt, năm chứng kiến tác động rất mạnh của dịch bệnh Covid-19; năm có vị trí đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm cuối thực hiện Chiến lược 10 năm (2011-2020); năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước trong bối cảnh được kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ cùng với tinh thần đổi mới tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung… nhưng kết quả thực hiện của năm 2020 có nhiều điểm sáng, đã hạn chế được tác động của dịch bệnh, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó, đạt và vượt 08/12 chỉ tiêu chủ yếu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống của người dân, giúp đỡ được bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đáng chú ý, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép: "vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội"; đạt được mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh; công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số được chú trọng, triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực; chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5 điểm phần trăm, riêng các huyện nghèo giảm trên 5 điểm phần trăm, đạt mục tiêu đề ra; 90% dân số khu vực đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và 90,2% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Tại Hội nghị lần này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đồng thời, thông tin đến đại biểu cả nước về kết quả hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung vào các vấn đề, nội dung như: Kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tâp trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, trong đó cần tâp trung nêu bật những thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới; nêu bật tình cảm của Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Đảng; tuyên truyền đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch nhằm khơi dậy và củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Đại hội; đồng thời chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện: kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/1); 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1); tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; tuyên truyền Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021…

HỒNG VĨNH