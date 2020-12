Khẩn trương xác minh, điều tra các vụ việc phá rừng tại Đam Rông

(LĐ online) - Đó là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đối với huyện Đam Rông tại buổi làm việc về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện ngày 3/12.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Đam Rông về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

Huyện Đam Rông thông tin, từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đã phát hiện 125 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp (tăng 19 vụ so với cùng kỳ). Trong đó, phá rừng trái pháp luật 40 vụ (tăng 14 vụ so với cùng kỳ); diện tích thiệt hại là 161.513 m2 ( tăng 46.678 m2 so với cùng kỳ ); khối lượng lâm sản thiệt hại là 377,387 m3 (giảm 387,372 m3 so với cùng kỳ).

Trong 40 vụ vị phạm có 11 vụ nổi cộm gồm: 2 vụ ở tiểu khu 193; 8 vụ ở tiểu khu 197; 1 vụ ở tiểu khu 181, xã Liêng S’rônh, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý, với tổng diện tích thiệt hại 10,4 ha.

Khai thác rừng trái pháp luật 39 vụ, khối lượng lâm sản thiệt hại 127,669 m3. Trong 39 vụ khai thác rừng trái phép có 3 vụ nổi cộm, gồm: 1 vụ tại lô d, khoảnh 1, tiểu khu 105, xã Đạ Tông, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý; 1 vụ tại lô f, khoảnh 6, tiểu khu 104, xã Đạ Tông; 1 vụ tại lô a, khoảnh 8, tiểu khu 214, xã Phi Liêng, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. Tổng khổi lượng lâm sản thiệt hại của 3 vụ nổi cộm là 62,275 m3.

Vận chuyển lâm sản trái pháp luật 17 vụ, khối lượng lâm sản thiệt hại 20,799 m3 (tăng 1 vụ so với cùng kỳ). Tàng trữ lâm sản trái pháp luật 29 vụ, khối lượng lâm sản thiệt hại 33,738 m3 (giảm 4 vụ so với cùng kỳ).

Cũng trong năm 2020, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tiến hành giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại các tiểu khu 74, xã Đạ Long; 202B, xã Rô Men thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý với tổng diện tích 15,29 ha/35 vị trí; hiện trạng trước khi giải tỏa là cà phê năm 1 và cà phê năm 2.

Lãnh đạo huyện Đam Rông cũng nhìn nhận, tình trạng vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, việc xác định đối tượng vi phạm mất nhiều thời gian. Việc tái lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra nhưng chậm phát hiện, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra rừng, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp để đến hết năm 2020 phấn đấu giảm ít nhất 10 - 15 số vụ vi phạm và giảm ít nhất 15 - 20% diện tích rừng, lâm sản bị thiệt hại do phá rừng gây ra.

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuần kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quyết tâm không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp phức tạp xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, kiên quyết không để cây trồng công nghiệp mọc trên đất lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các xã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng, tổ giác các hành vi sai phạm, vi phạm; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cán bộ phụ trách các trạm, tiểu khu và lực lượng nhận khoán trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng, đặc biệt là các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm; chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, khôi phục rừng thuộc phạm vi quản lý.

Đồng chí Phạm S đi kiểm tra và nắm tình hình thực tế tại tiểu khu 214, xã Phi Liêng

Sau khi nghe báo cáo của huyện; đồng thời, đi kiểm tra và nắm tình hình thực tế tại tiểu khu 214 xã Phi Liêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã có những chỉ đạo cụ thể: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đam Rông khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc phá rừng trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Rà soát, lập kế hoạch trồng rừng, phục hồi lại rừng ngay trên diện tích rừng bị khai thác trái pháp luật, tuyệt đối không được để đối tượng vi phạm sử dụng, sang nhượng diện tích phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan do thiếu trách nhiệm, không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn để xảy ra vụ vi phạm. Đối với những vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giao cho lực lượng Công an thực hiện quyết liệt công tác điều tra, xử lý theo quy định các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, các vụ án hình sự trong quản lý, bảo vệ rừng, chống người thi hành công vụ.

HOÀNG YÊN - HOÀNG SA