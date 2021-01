Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết tại các địa phương

(LĐ online) - Ngày 28/1, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà, chúc tết một số cơ quan, đơn vị tại các địa phương trong tỉnh.

Tặng quà cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo địa phương nơi các cơ quan đơn vị đóng chân.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà, chúc tết Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng (đóng tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông).

Theo báo cáo của Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng, hiện nay, đơn vị hoạt động trên địa bàn 11 xã của 3 huyện là Đam Rông, Di Linh và Lâm Hà. Thời gian qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương thực hiện tốt nền kinh tế quốc phòng, tạo thế trận an ninh nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2020, đơn vị cũng đã thực hiện 4 đợt dân vận trên địa bàn với các hoạt động như tuyên truyền pháp luật; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng cũng đã hỗ trợ 16 căn nhà “Nghĩa tình quân dân” với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng đạt được thời gian qua; đồng thời, tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên đang công tác nơi đây.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trương Hữu Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm tặng quà, chúc tết Đoàn Kinh tế Quốc phòng Bắc Lâm Đồng.

Tặng quà cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Hà. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà. Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh. Hiện nay, đơn vị được giao quản lý hơn 34 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp, thuộc 60 tiểu khu trải rộng trên địa giới hành chính 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Trong năm 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, đã tham mưu cho UBND huyện các kế hoạch, phương án trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, trồng rừng. Đồng thời, đơn vị cũng đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét hạn chế, ngăn chặn được các hành vi vi phạm đến rừng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 72 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai, giảm 45 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Thời gian qua, đơn vị cũng đã tổ chức trồng rừng được hơn 468 ha.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh và của huyện Lâm Hà cũng đã tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên chức Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Lâm Hà.

Tặng quà cho Khu Điều trị phong Di Linh

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác cũng đã đến thăm làm việc, tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại Khu Điều trị phong Di Linh. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Di Linh.

Khu điều trị phong Di Linh hiện thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng với chức năng, nhiệm vụ là điều trị, chăm sóc tàn tật, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong; tổ chức sản xuất và chăm lo đời sống cho gia đình và bệnh nhân phong; quản lý và thực hiện chương trình loại trừ bệnh phong, điều trị ngoại trú bệnh da liễu…

Tặng quà cho bệnh nhân tại Khu Điều trị phong Di Linh

Hiện nay, Khu Điều trị phong Di Linh đang có hơn 80 bệnh nhân phong điều trị phục hồi và 350 con cháu của họ sinh sống. Trong năm 2020, Khu điều trị phong Di Linh đã khám cho hơn 20 ngàn lượt bệnh nhân.

Đồng chí Phạm S đã thay mặt đoàn công tác của tỉnh tặng 12 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho bệnh nhân đang điều trị nơi đây. Lãnh đạo huyện Di Linh cũng đã tặng quà, chúc mừng năm mới Khu Điều trị phong Di Linh.

Tặng quà tết cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm làm việc và tặng quà tết cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng (đóng tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng). Cùng đi có lãnh đạo huyện Đức Trọng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng hiện đang có 284 học viên cai nghiện. Trong đó, có 145 học viên cai nghiện bắt buộc, 124 học viên cai tự nguyện, 14 học viên thuộc đối tượng xã hội và 1 học viên cai nghiện cộng đồng. Trong 284 học viên cai nghiên nơi đây có 275 học viên nam, 9 học viên nữ với độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 30 tuổi. Các loại ma túy mà các học viên sử dụng trước khi đi cai nghiện gồm 107 học viên sử dụng heroin, 160 học viên sử dụng ma túy đá và 17 học viên sử dụng các loại ma túy khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, lãnh đạo huyện Đức Trọng cũng đã tặng quà và chúc mừng năm mới Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cũng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, thời gian qua; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

DUY DANH