Di Linh: Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

(LĐ online) - Ngày 02/4, Ủy Ban bầu cử huyện Di Linh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra hương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Di Linh; Đoàn Văn Bông - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Di Linh chủ trì hội nghị.

Ủy Ban bầu cử huyện Di Linh họp tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Huyện Di Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 38%; dự kiến khoảng 116.630 cử tri, có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 129 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã và có 132 tổ bầu cử.

Sau khi Ủy ban bầu cử được thành lập, đã ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các xã, thị trấn trong huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; đồng thời thành lập các tiểu ban về tuyên truyền, an ninh và trật tự xã hội, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ giúp việc…, giúp Ủy ban bầu cử thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp đến. Trên cơ sở đó, việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Đối với việc chuẩn bị xây dựng đề án nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 107/QĐ-HĐND về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số lượng đại biểu HĐND ở các cơ quan cấp huyện 16 đại biểu (45,7%) và cấp xã, thị trấn 19 đại biểu (54,3%).

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra vào ngày 08/2 giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xác định tổng số đại biểu ấn định được bầu là 35 người; số lượng người được phân bổ, giới thiệu ứng cử là 70 người. Trong đó, tỷ lệ cơ cấu những người được giới thiệu ứng cử đều đảm bảo theo quy định như: số lượng đại biểu nữ 25 người; đại biểu là người dân tộc thiểu số 16 người; đại biểu trẻ tuổi 14 người; đại biểu là người ngoài Đảng 07 người; đại biểu HĐND tái cử 15 người.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh cũng đã thực hiện xong tổ chức hiệp thương lần thứ hai và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cơ cấu những người được giới thiệu ứng cử như: đại biểu nữ 31 người, đại biểu là người dân tộc thiểu số 19 người; đại biểu trẻ tuổi 39 người, đại biểu là người ngoài Đảng 14 người, đại biểu tái cử nhiệm kỳ trước 15 người và đại biểu chức sắc tôn giáo 2 người...

Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện Di Linh tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện những nội dung, kế hoạch bầu cử như: chuẩn bị các bước tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, triển khai làm hồ sơ nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, đảm bảo cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn chất lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập tổ bầu cử, rà soát số lượng cử tri, niêm yết danh sách cử tri; chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử và công tác bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp cho các ban, tổ bầu cử; lập danh sách cử tri và thông báo rộng rãi danh sách cử tri để Nhân dân kiểm tra...

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Di Linh đề nghị: Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vì vậy cần triển khai thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử huyện tích cực triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Không để xảy ra tình hình mất an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Cùng với việc chuẩn bị các bước bầu cử theo quy định, công tác tuyên truyền hướng về ngày hội toàn dân cũng được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: tuyên truyền lưu động; pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động... Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân để sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị ở các cấp và xem đây là ngày hội của toàn dân.

LAM PHƯƠNG