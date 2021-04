(LĐ online) - Ngày 02/04/2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã chủ trì buổi họp trực tuyến “đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và đầu tư công Quý I; triển khai nhiệm vụ trong Quý II năm 2021” với các sở, ban, ngành; lãnh đạo MTTQ tỉnh và các đoàn thể, hội và các địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi họp đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2021 của tỉnh được duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng dương ở cả 3 khu vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự được giữ vững; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID -19 được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có giải pháp chống dịch phù hợp nên cho đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID -19.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GRDP) - theo giá so ánh 2010 - tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông - lâm - thủy tăng 4,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,1% và dịch vụ tăng 3,9% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 155,8 triệu USD, đạt 19,1% kế hoạch, tăng 8,22% so với cùng kỳ; tổng mức đầu tư xã hội đạt 4.603,5 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú đạt 802,5 ngàn lượt, đạt 20% kế hoạch, giảm 34,2% so với cùng kỳ...

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/3/2021 đạt 3.271,2 tỷ đồng, bằng 35,2% dự toán địa phương, tăng 72,7% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế, phí, lệ phí là 1.902 tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán địa phương, tăng 92,6%; thu từ sử dụng đất 540,9 tỷ đồng, bằng 30% dự toán địa phương, tăng 56,8% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu tổng hợp về văn hóa, xã hội cũng được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể, số người được giải quyết việc làm 5.800 người, đạt 20% kế hoạch, tăng 10% so cùng kỳ; đào tạo 4.144 lao động, tăng 10,4% so với cùng kỳ, đạt 11,8% kế hoạch. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80,35%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85,8%, tăng 5,5% so với cùng kỳ và tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%...

Tuy nhiên, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp diễn biến phức tạp ở một số địa phương; trật tự xây dựng chưa được thực hiện nghiêm tại một số khu vực; một số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai thực hiện, vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng trong quá trình thực hiện. Tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí bao gồm: tăng 14 vụ, tăng 60,9%; tăng 11 người chết, tăng 73,3% và tăng 4 người bị thương, tăng 25% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh cũng nhận định, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID -19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Do đó, để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, UBND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm kèm theo các giải pháp thực hiện trong Quý II. Đồng thời yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng cấp bách; bảo đảm công khai, minh bạch, không để tồn đọng nhiệm vụ.

Đặc biệt, chuẩn bị tốt những điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 và Festival Hoa Đà Lạt năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp yêu cầu các sở, ngành và địa phương song song với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cần phải tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, nỗ lực thu ngân sách đạt kết quả theo kế hoạch của tỉnh, tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, tăng cường quản lý khoán sản và triển khai kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh...Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch, thực hiện theo quy hoạch; nhất là tiến độ thi công dự án, công trình và giải ngân vốn đầu tư công cũng như công tác cải cách hành chính.

