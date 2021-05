Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phòng, chống dịch, trật tự đô thị tại Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 11/5, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, khách sạn tại TP Đà Lạt; đồng thời kiểm tra việc hoàn thành, phương án mở rộng các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm hoạt động kinh doanh của các tiểu thương chợ tạm Phan Chu Trinh

“Bà con cố gắng cùng chính quyền vượt qua khó khăn”

Tại chợ Đà Lạt, khi nghe các tiểu thương, Ban quản lý chợ chia sẻ lượng du khách, người dân tới chợ giảm mạnh, buôn bán hàng hoá các mặt hàng đặc sản, ăn uống tiêu thụ chậm, thậm chí nhiều quầy hàng chỉ tiếp bán được một hai khách mỗi ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp khuyên bà con cần bình tĩnh vì Lâm Đồng đang làm rất tốt công tác phòng, chống dịch, chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

“Chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn rất cao. Việc tạm dừng các dịch vụ giải trí thiết yếu, kích hoạt công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt khiến lượng khách lên Đà Lạt giảm mạnh, bà con buôn bán ảm đạm hơn là điều tất yếu. Đây là tình hình chung của cả nước nên bà con cố gắng cùng chính quyền vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cho mình và cho du khách” – Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, động viên bà con tiểu thương chợ Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra, chia sẻ khó khăn với hoạt kinh doanh các tiểu thương tại chợ Đà Lạt

Tại chợ tạm Phan Chu Trinh (đường Nguyễn Du, Phường 9), do là chợ chủ yếu bán các mặt hàng tươi sống, do dịch bệnh nên tình hình buôn bán bị ảnh hưởng, lượng người tới chợ mua sắm thấp hơn so với trước. Qua ghi nhận các quầy hàng quanh khu vực chợ tạm, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc chấp hành phòng chống dịch của tiểu thương và người dân tại đây nghiêm túc, 100% người bán và người mua đều đeo khẩu trang phòng dịch.

Đồng thời, tiếp thu phản ánh của bà con tiểu thương, đồng chí Trần Văn Hiệp yêu cầu lãnh đạo một số sở, ngành, TP Đà Lạt nghiên cứu làm rộng thêm một đường hành lang đi vào chợ, làm nắp đậy xử lý kín hệ thống thoát nước thải để đảm bảo chợ vận hành hiệu quả, môi trường kinh doanh tốt cho bà con.

Với các khách sạn, cơ sở lưu trú tại địa bàn TP Đà Lạt nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh, đoàn công tác ghi nhận lượng khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã giảm sâu, đặc biệt là các khách sạn từ 3 tới 5 sao. Đại diện khách sạn 4 sao Sài Gòn Đà Lạt thông tin với đoàn công tác trong ngày 11/5 và cả các ngày trước đó, khách sạn chỉ có 5-7 khách đặt phòng trong khi ít nhất 60 nhân viên, quản lý vận hành dẫn tới doanh số sụt giảm mạnh. Tương tự, các khách sạn lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai,… lượng khách cũng sụt giảm 80 tới hơn 90% so với ngày bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm, chia sẻ khó khăn với đội ngũ quản lý, nhân viên khách sạn Sài Gòn Đà Lạt trong tình hình dịch diễn biến phức tạp

Tại khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng động viên, chia sẻ khó khăn trong hoạt động kinh doanh thời điểm này với cán bộ, nhân viên, đồng thời yêu cầu quản lý khách sạn phối hợp với các đơn vị địa phương, chấp hành nghiêm túc việc phòng, chống dịch; bên cạnh đó các sở, ngành, địa phương xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ duy trì hoạt động, đảm bảo vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế theo mục tiêu kép của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra việc mở rộng nút giao thông ngã năm Kim Cúc chiều nay

Nghiên cứu, mở rộng thêm nhiều nút giao thông trọng điểm

Dành nhiều thời gian đi kiểm tra các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Đà Lạt trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP Đà Lạt nghiên cứu hoàn thiện một số công trình phụ, lắp đặt các loại đèn trang trí, pa nô tuyên truyền, trồng cây xanh,… đảm bảo mỹ quan, tạo điểm nhấn tại nút giao thông đã được mở rộng là ngã tư Phan Chu Trinh (Phường 9) và Hoàng Văn Thụ (Phường 4).

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh trang đô thị, các công trình phụ nút giao thông ngã tư Phan Chu Trinh

Tại vòng xuyến ngã năm Kim Cúc, cửa ngõ vào trung tâm TP Đà Lạt và ngã năm Đại học, Chủ tịch UBND tỉnh qua kiểm tra đã yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan tính toán các phương án mở rộng 2 nút giao thông trọng điểm trên theo hướng hiện đại, vừa đảm bảo đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông với các nút giao thông được mở rộng là Hoàng Văn Thụ và Phan Chu Trinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đơn vị thi công mở rộng lòng đường Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương

Đối với các vị trí các đơn vị đang thi công mở rộng đường Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai mở rộng lòng đường là điều bắt buộc để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách theo đồ án thiết kế đô thị cảnh quan hồ Xuân Hương. “Tôi là người sinh ra và lớn lên tại địa phương, việc chặt bỏ, di dời các cây xanh cổ thụ mình không khỏi nuối tiếc nhưng với mục tiêu phát triển giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hiện tại và trong tương lai thì chúng ta không thể không thực hiện” – đồng chí Trần Văn Hiệp chia sẻ khi kiểm tra vị trí các cây thông cổ thụ bị chặt bỏ để thực hiện việc mở rộng đường.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu kiểm tra việc hoàn thiện nút giao thông ngã tư Hoàng Văn Thụ

Theo chỉ đạo của người đứng đầu UBND tỉnh, với 111 cây xanh phải di dời, cưa bỏ trong phạm vi mở rộng lộ giới đường Trần Quốc Toản, 203 cây vẫn giữ nguyên hiện trạng thì với các cây mai anh đào lớn sẽ được đem trồng lại tại vị trí cũ sau khi mở rộng đường để đảm bảo cây sớm phát triển, phục hồi trong thời gian sớm nhất.

CHÍNH THÀNH