Di Linh: Tập trung cao độ cho bầu cử thành công

Di Linh là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, nhiều vùng xa, vùng khó khăn còn hạn chế trong tiếp cận thông tin về bầu cử. Chính vì vậy, huyện đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc tham gia trên mọi lĩnh vực để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Đoàn Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Di Linh

Ngay khi có Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thành lập 132 Tổ bầu cử tại 132 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-UBBC ngày 24/2/2021 của UBBC huyện Di Linh về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử huyện Di Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau: Số đại biểu được bầu là 35 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 10; có 6 đơn vị bầu cử mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu; 3 đơn vị bầu cử mỗi đơn vị được bầu 4 đại biểu; có 1 đơn vị bầu cử được bầu 5 đại biểu.

HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện đã có kế hoạch và các văn bản cụ thể để chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và phần tử xấu, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về Công tác thông tin tuyên truyền, UBND huyện, UBBC huyện phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Đến nay UBBC và các cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch và triển khai thực hiện về công tác học tập, tuyên truyền, cổ động phục vụ cho bầu cử: Đã cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, thực hiện 164 pano, 12 cụm pano, 305 băng rôn, 19 đợt xe loa tuyên truyền bầu cử. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao đã dành nhiều thời lượng để đưa tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; tuyên truyền về Luật Bầu cử và chuyên mục Hỏi - Đáp bầu cử; xây dựng kế hoạch về tuyên truyền cổ động, tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, biểu ngữ,…). UBND các xã, thị trấn đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri tại UBND các xã, thị trấn, tại hội trường thôn, tổ dân phố và các điểm công cộng để cử tri biết theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ. Theo số liệu từ đơn vị chức năng, huyện Di Linh có 112.515 cử tri, trong đó nữ là 56.290 cử tri.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, UBBC cấp xã đã lập và công bố danh sách chính thức của 787 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu 467 đại biểu theo 129 đơn vị bầu cử. 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để phân phối cho các Ban bầu cử thực hiện việc niêm yết tại 132 địa điểm bỏ phiếu.

Kiểm tra thực tế tại Di Linh về công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Yên ghi nhận: Cấp ủy, chính quyền huyện và cấp xã đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ huyện đến cơ sở; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Ban Chỉ đạo bầu cử và UBBC các cấp đã được thành lập theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thời gian. Công tác hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, đúng thành phần, số lượng đúng tiến độ thời gian; trong đó, tỷ lệ nữ đưa vào giới thiệu các bước hiệp thương bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức giới thiệu người ra ứng cử được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn còn gặp phải một số vướng mắc, khó khăn như: Trong quá trình triển khai thực hiện, có một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lúng túng trong việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, việc xác định cơ cấu, thành phần người ra ứng cử; người chủ trì và thành phần đại biểu tham dự các hội nghị giới thiệu người ra ứng cử. Một số xã còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự... Các khó khăn, vướng mắc sau khi có báo cáo đã được Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, UBBC huyện hướng dẫn, giải quyết kịp thời đúng quy định.

Ông Đoàn Văn Bông - Chủ tịch UBBC huyện Di Linh cho biết: Trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23/5, toàn huyện sẽ tập trung cao độ cho công tác bầu cử. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về công tác bầu cử của Trung ương, tỉnh, huyện. Các Tổ bầu cử thực hiện niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở khu vực bỏ phiếu. Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh trên đài truyền thanh của xã để các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Hiện nay, huyện Di Linh đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử để Nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, từ đó đưa ra những lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo kế hoạch, địa bàn đã được phân công. Chủ động nắm chắc mọi diễn biến về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và phần tử xấu, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, thành công. Tiếp tục có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, lường trước các vấn đề khó khăn liên quan phòng chống đại dịch COVID-19 không để bị động, bất ngờ, nhằm phục vụ tốt cuộc bầu cử, Chủ tịch UBBC huyện Di Linh Đoàn Văn Bông nhấn mạnh thêm.

NGUYỆT THU