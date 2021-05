Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội

(LĐ online) - Chiều 26/5, đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Cùng dự có đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi làm việc

Bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành lao động, thương binh và xã hội năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Theo đánh giá chung, trong thời gian qua, ngành lao động, thương binh và xã hội và các địa phương đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước. Thường xuyên bám sát nội dung chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị... Chủ động phối hợp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung thúc đẩy thực hiện các chương trình dạy nghề, việc làm và giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy cũng như các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội... nhằm đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em... và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội được quan tâm chăm lo, hỗ trợ góp phần thực hiện hiện tốt chính sách an sinh xã hội và thực hiện đảm bảo, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổng số lao động được giải quyết việc làm 5 tháng đầu năm 2021 là 11.000 lao động (tăng 3.970 người so với cùng kỳ năm 2020, đạt 38,2% so với kế hoạch năm). Đối với công tác bảo hiểm thất nghiệp, từ đầu năm đến nay, tổng số người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 1.801 người, giảm 30,54% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương 792 người. Đối với việc thực hiện chính sách người có công, năm 2020, đã hoàn thành 100% việc hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho người có công theo đề án hỗ trợ cho người có công trong 2 năm 2019-2020 đã được phê duyệt với 703 căn; vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; từ đó, xây dựng, sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với số tiền 360 triệu đồng.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, các công tác cề công tác bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng thực hiện tốt. Riêng đối với công tác giảm nghèo, cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 4.488 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,32%; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 2.793 hộ, chiếm tỷ lệ 3,58%; hộ cận nghèo còn 11.390 hộ, chiếm 3,34%, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 6.728 hộ, chiếm 8,63% .

Bên cạnh những kết quả đã được, thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ của ngành nên việc thực hiện các chỉ tiêu đến nay đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và ngoài nước, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cắt giảm sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động nên nhiều lao động buộc phải nghỉ việc. Ngoài ra, các thị trường lao động nước ngoài, với các thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tạm dừng tiếp nhận lao động.

Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, biến đối khí hậu, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp... gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng, có tác động lâu dài đến đời sống người dân. Vì vậy, số đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội ngày càng tăng. Mức trợ cấp xã hội hiện nay vẫn còn thấp so với mức sống tối thiểu của người dân. Nguồn lực bố trí cho các chương trình, chính sách trợ giúp xã hội còn hạn chế. Mặt khác, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn, diễn biến tương đối phức tạp. Số lượng người nghiện ma túy tăng nhanh qua từng năm gây khó khăn, tạo sức ép rất lớn đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, đặc biệt là đối với cơ sở cai nghiện ma túy...

Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị trực thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội như: Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm, Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy... cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải. Cùng đó, lãnh đạo các sở, ngành đã cùng bàn một số nội dung về công tác phối hợp giữa các đơn vị với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ngành lao động, thương binh và xã hội thời gian qua. Ngành đã bám sát các nội dung chỉ đạo, cũng như phối hợp tốt với các ngành liên quan trong việc nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục quan tâm, khắc phục một số hạn chế như: Tỷ lệ đuối nước trẻ em; chất lượng đào tạo lao động có tay nghề còn thấp; cần quan tâm giải quyết nhanh, đúng quy định các chính sách đối với người có công; thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội...

Ngoài ra, đồng chí Trần Văn Hiệp cũng đề nghị ngành lao động, thương binh, xã hội cần bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra; trong đó, có một số chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đa chiều... Ngành lao động, thương binh và xã hội cần xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh với những giải pháp, bước đi phù hợp.

NHẬT MINH