Công bố Quyết đinh bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

(LĐ online) - Sáng 6/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tham dự có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ của các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bí thư các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước đó, ngày 1/3, đại tá Trần Minh Tiến đã được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm, đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thay cho đồng chí Lê Vinh Quy được điều động và bổ nhiệm về tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đại tá Trần Minh Tiến (54 tuổi, quê Hà Nam) là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Quyết định của Ban Bí thư cho đại tá Trần Minh Tiến

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đại tá Trần Minh Tiến. Đồng chí Trần Đức Quận cũng đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng đồng chí Trần Minh Tiến đã được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng mong muốn với trách nhiệm của mình khi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Trần Minh Tiến sẽ phát huy được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia cùng Ban Thường vụ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đồng thời tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Tiến đã bày tỏ sự xúc động, phấn khởi và cảm ơn Ban Bí thư đã tín nhiệm chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đồng chí Trần Minh Tiến cũng xin hứa với cương vị mới, trách nhiệm mới, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, không ngừng học tập nâng cao trình độ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; tập trung trí tuệ của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

