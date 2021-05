(LĐ online) - Sáng 5/5, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại huyện Đạ Tẻh.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đạ Tẻh

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Đạ Tẻh, trên địa bàn huyện có 9 đơn vị bầu cử cấp huyện, 64 đơn vị bầu cử cấp xã, 64 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, kế hoạch của huyện về công tác bầu cử được tổ chức kịp thời, sâu rộng; thực hiện tốt các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã, Tổ bầu cử, Tổ giúp việc); công tác phối hợp hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 theo đúng quy trình, thời gian quy định; công tác ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử; việc tổ chức xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền vận động cho bầu cử và phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đúng theo quy định, tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác bầu cử.

Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Công tác triển khai bầu cử, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đều được các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn quan tâm chuẩn bị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra

Đến trước ngày 13/4/2021, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các khu vực bỏ phiếu và nơi công cộng theo quy định. Tính đến thời điểm báo cáo, huyện Đạ Tẻh có 33.909 cử tri; trong đó, nữ có 16.749 cử tri.

Ngay sau khi kết thúc hiệp thương lần thứ ba, tính đến ngày 26/4, Ủy ban Bầu cử huyện, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành các Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (số lượng là 51 đại biểu), cấp xã (số lượng là 317 đại biểu) nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo đúng quy định.

Đến nay, chưa phát sinh trường hợp nào có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử cũng như người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và phòng chống Covid-19, HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban Bầu cử huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch và các văn bản cụ thể để chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thù đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và phần tử xấu, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lường trước những vấn đề khó khăn liên quan phòng chống đại dịch Covid-19 không để bị động, bất ngờ để phục vụ tốt cuộc bầu cử.

Trong thời gian tới, UBND huyện, Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để Nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, từ đó đưa ra những lựa chọn của mình góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về việc danh sách người ứng cử, về danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử (nếu có); tổ chức kiểm tra công tác bầu cử nhằm nắm chắc tình hình triển khai bầu cử, diễn biến về trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và phần tử xấu, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử; tiếp tục có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lường trước những vấn đề khó khăn liên quan phòng chống đại dịch Covid-19 không để bị động, bất ngờ để phục vụ tốt cuộc bầu cử.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban Bầu cử huyện Đạ Tẻh thực hiện đầy đủ, bám sát theo đúng đề cương yêu cầu. Công tác chuẩn bị bầu cử của huyện được thực hiện bài bản, khoa học, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý huyện Đạ Tẻh cần tiếp tục rà soát các nội dung công việc, các yếu tố, các phương án dự phòng về cơ sở vật chất, con người và các điều kiện khác từ nay đến ngày bầu cử để tránh các sai sót; tiếp tục mở đợt cao điểm tuyên truyền trong người dân bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở; làm tốt công tác mạn đàm tiểu sử để cử tri nắm, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm nắm bắt nguyện vọng của Nhân dân, vận động Nhân dân đi bầu đầy đủ; nắm chắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống Covid-19; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cử tri tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian tới…

Trong chiều nay, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Cát Tiên. Trước đó, chiều 4/5, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại huyện Đạ Huoai.

ĐÔNG ANH