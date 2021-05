Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với ngành giáo dục - đào tạo

Tỉ lệ đạt trường chuẩn quốc gia là một điểm sáng

(LĐ online) - Ngày 5/5, tại Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã làm việc với ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) của tỉnh.

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng; lãnh đạo các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Ban Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo 12 phòng GDĐT huyện, thành phố, các trưởng, phó phòng chuyên môn trực thuộc Sở...

Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 của ngành và nêu một số đề xuất tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Năm học 2019 - 2020, ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng có 712 trường, trung tâm, với tổng số 330.990 học sinh, sinh viên. Thành tích mà ngành GDĐT nỗ lực, cùng các cấp, ngành, địa phương đạt được thời gian qua rất đáng ghi nhận. Đến ngày 31/5/2020, trường công lập đạt chuẩn quốc gia của tỉnh là 80,57%, vượt chỉ tiêu 0,57%. Cả 12/12 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 11/12 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2 (trừ huyện Đam Rông đạt chuẩn mức độ 1). Lâm Đồng đạt 25/62 học sinh giỏi quốc gia; 2/2 dự án đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia. Các công tác khác cũng đạt nhiều kết quả khích lệ như thanh, kiểm tra; tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất; tuyển sinh; hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận

Tỉ lệ huy động trẻ độ tuổi nhà trẻ còn thấp

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Hồng Hải, khó khăn, tồn tại hiện đối với ngành GDĐT Lâm Đồng là tỉ lệ huy động trẻ tuổi nhà trẻ ra lớp còn thấp (25,99%/cả nước 28%), nguyên nhân do trường mầm non thiếu phòng học. Một số giáo viên còn ngại thay đổi và chưa chủ động trong phương pháp dạy học mới; công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp chưa hiệu quả… Ý kiến nêu lên từ 12 lãnh đạo phòng GDĐT cũng nêu một số khó khăn cần tháo gỡ như: Thực hiện Nghị định 127 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục”; xây dựng mạng lưới trường đạt chuẩn quốc gia khó khăn về sĩ số học sinh/lớp còn cao, quỹ đất xây dựng trường hạn chế…; đội ngũ giáo viên một số vùng, một số bộ môn như Tin học, Ngoại ngữ bậc tiểu học và các môn năng khiếu chưa đảm bảo tỉ lệ theo quy định do thực hiện giảm biên “cơ học”, trong lúc số lượng học sinh ngày càng tăng; các trường học khó khăn trong việc chi trả nhân công đối với bảo vệ và nhân viên phục vụ…

Sở GDĐT Lâm Đồng kiến nghị đề xuất về ưu tiên “chuyển đổi số”; phát triển trường phổ thông có nhiều cấp học chất lượng cao; các địa phương cấp huyện, xã quan tâm hơn đến duy trì sĩ số học sinh và giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành GDĐT đang chịu áp lực về giảm biên “cơ học”; việc xây dựng trường chuẩn quốc gia theo chuẩn mới rất cao do đó ngành mong các địa phương tiếp tục đồng hành tích cực…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng phát biểu

Phát triển GDĐT phải là nhiệm vụ của nhiệm kỳ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng nêu nhiệm vụ năm 2021 là các địa phương và ngành cần khẩn trương xây dựng kế hoạch năm học; trong đó, có đề án sắp xếp cơ sở giáo dục. Ngành GDĐT Lâm Đồng cần phải lượng hóa vị trí từng lĩnh vực trong sự vươn tới và so sánh với khu vực Đông Nam bộ.

Kết luận buổi làm việc với ngành GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khẳng định mục tiêu buổi làm việc là không chỉ giải quyết các vấn đề ngắn hạn của năm 2021 mà là thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Hiệp ghi nhận những thành quả mà ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng đạt được thời gian qua, qua đó tiếp tục phát huy như: Xây dựng trường chuẩn; chất lượng giáo dục từng bước nâng lên ở nhiều mặt; đội ngũ chuẩn và trên chuẩn đạt tỉ lệ cao; kết quả thi tốt nghiệp THPT an toàn, chất lượng…

Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Trần Văn Hiệp tiếp thu những đề xuất chính đáng của ngành và chỉ đạo Sở GDĐT, các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp để thực hiện sớm các vấn đề còn vướng mắc, theo tinh thần những nội dung đó thuộc thẩm quyền của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao ngành GDDT cùng các sở, ngành liên quan và các địa phương cùng tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại và thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và áp dụng chương trình sách giáo khoa lớp 2 lớp 6 mới; tìm giải pháp và thực hiện quyết liệt để nâng tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; không vì bất cứ lý do gì để học sinh bỏ học; tăng cường chất lượng giáo dục vùng sâu vùng xa, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ vừa “chuyên” mà đồng thời vừa “hồng”. Cần mạnh dạn đổi mới để đến năm học 2022-2023, mỗi huyện có một trường chuyển từ công lập sang trường ngoài công lập, do đó các sở, ngành phải bắt đầu từ tháng 6/2021. Xã hội hóa hóa hệ thống giáo dục mầm non phải là chỉ tiêu đặt ra mỗi địa phương cấp huyện và triển khai sớm. Ngành GDĐT phối hợp các ngành, địa phương cần tích cực và cụ thể việc xây dựng trường chất lượng cao ngoài công lập; trong đó, kêu gọi đầu tư; vấn đề là đúng các quy định pháp luật, đảm bảo các yếu tố đội ngũ, chất lượng, mục đích, hài hòa lợi ích và đặc biệt chú trọng quyền lợi của người học…

Lãnh đạo Phòng GDĐT Bảo Lộc phát biểu

“Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về đổi mới căn bản GDDT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhất là Nghị quyết chuyên đề số 13 của Tỉnh ủy về phát triển nâng cao chất lượng GDDT tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. Ngành GDDT phải tổ chức quán triệt lại rất kỹ, trở thành ý chí và quyết tâm thực sự và có kết quả cụ thể…” - Chủ tịch Trần Văn Hiệp nhấn mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo văn bản chỉ đạo huyện, thành phố các nội dung quan trọng để thực hiện như: Duy trì sĩ số học sinh; chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hệ thống cơ sở vật chất trường học vùng sâu vùng xa; tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia…

MINH ĐẠO