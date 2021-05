Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đơn Dương

(LĐ online) - Chiều ngày 6/5, Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng do ông Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại huyện Đơn Dương về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phát biểu

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Đơn Dương, để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Đơn Dương đã chỉ đạo cho các xã, thị trấn quán triệt cho cán bộ, công chức và Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sao gửi các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật Bầu cử; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức bầu cử. Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử được thành lập đảm bảo thành phần, số lượng và thời gian theo luật định. Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương cũng được tổ chức đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo cơ cấu, thành phần quy định. Theo đó, ngày 15/4/2021, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị đã căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu để lựa chọn và lập danh sách 55 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, gửi UBBC huyện để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo luật định. Đối với cấp xã, đến ngày 18/4/2021 có 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị đã căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu để lập và công bố danh sách chính thức những ngưới ứng cử đại biệu HĐND theo luật định. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 272 đại biểu, tổng số người ứng cử chính thức được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua là 451 người.

Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số thôn trên địa bàn xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

Ngày 2/3/2021, Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, HĐND huyện Đơn Dương được bầu 35 đại biểu, tổng số đơn vị bầu cử là 15, trong đó có 10 đơn vị bầu 2 đại biểu, 5 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Về việc lập và niêm yết danh sách cử tri, đến 8 giờ sáng ngày 13/4/2021, trên địa bàn huyện, 10/10 xã, thị trấn và 86 điểm bầu cử đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri đảm bảo quy định. Tổng số cử tri toàn huyện đến thời điểm hiện nay có khoảng 80.093 cử tri.

Đối với tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử; chỉ đạo cho Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác trực, bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; đặc biệt, các xã, thị trấn đã có kế hoạch cụ thể để bảo vệ những nơi niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Song song với đó, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức tốt đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện Đơn Dương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời cũng đề nghị huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Trước tiên cần tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó cần xác định đối tượng cụ thể như công nhân, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo... để từ đó tìm ra phương pháp và cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, để người dân nắm được ý nghĩa của ngày bầu cử, cũng như tiểu sử của các ứng cử viên HĐND các cấp... Trong đó, cần lấy lực lượng đảng viên, cán bộ, công chức làm lực lượng tuyên truyền nòng cốt ở khu dân cư. Ngoài ra, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp lớn trong công tác tuyên truyền, cũng như triển khai công tác bầu cử, để các doanh nghiệp này tạo điều kiện, dành thời gian cho công nhân trong ngày diễn ra bầu cử... Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc niêm yết danh sách cử tri, trong đó cần lưu ý tới doanh nghiệp, các đối tượng tạm trú tạm vắng, công nhân, các vùng giáp ranh giữ các thôn, xã với nhau... Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra, để rà soát lại các công việc đang làm, cũng như chuẩn bị cho những công việc sắp tới sẽ làm, để đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Song song với đó, cần chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, chuẩn bị các phương án, kịch bản để đối phó trong điều kiện có dịch bệnh Covid- 19 xảy ra, không để bị động, bất ngờ...

Ông Trương Thành Được – Phó Chủ tịch UBMTTQViệt Nam tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi làm việc với UBBC xã Tu Tra

Buổi sáng cùng ngày, ông Trương Thành Được – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số thôn trên địa bàn xã Tu Tra, huyện Đơn Dương và làm việc với UBBC xã Tu Tra. Theo đánh giá của đoàn, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được xã Tu Tra chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

NHẬT MINH